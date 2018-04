Groene waas: Volkswagen elektrificeert praktisch alle auto’s

Op weg naar een zuinige toekomst, of zoiets.

Het hing al een tijd in de lucht, maar vandaag brengt Volkswagen het publieke geheim officieel naar buiten: de Duitsers zullen in de komende jaren praktisch al hun auto’s voorzien van hybride systemen. De nieuwe Golf 8 is de ijsbreker van het front en zal de innovatieve techniek als eerste tentoonstellen, maar vooral inzetten.

Nadat de techniek allereerst op de Golf 8 is verschenen, zullen de nieuwe milde hybride systemen hun weg vinden naar de rest van de Volkswagen vloot. Het is nog niet duidelijk in welke volgorde, maar de Duitsers richten hun pijlen momenteel op het elektrificeren van nagenoeg ieder model dat ze aanbieden.

De reden dat Volkswagen de techniek in de auto’s wil gaan verwerken is van vrij simpele aard. De Duitsers willen hun wagenpark enerzijds minder brandstof laten consumeren en de auto’s minder schadelijke stoffen uit laten stoten. Anderzijds zorgen de 48V hybride systemen voor een dynamischer rijervaring.

Het gebruik van 48V systemen op zich is niets nieuws. Mercedes gebruikt sinds kort een vergelijkbare techniek en Audi vertelt al jaren dat het de techiek in hun auto’s wil verwerken. Het is zodoende een niet meer dan logische zet voor Volkswagen om de techniek allereerst in één van haar meest populaire auto’s te verwerken, alvorens ze de techniek in de rest van haar modellen plaatst.

De 48V milde hybride techniek geeft de motor een soort hulpsysteem, waarbij een 48V starter-generator relatief veel energie kan opslaan, om deze vervolgens te gebruiken voor allerlei verschillende doeleinden. Het systeem fungeert o.a. als starter en dynamo, maar ook als koppelbooster. Daarnaast zou het zo’n 0,3 liter brandstof per 100 kilometer besparen.