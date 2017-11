Stel de nieuwe Audi RS4 vroegtijdig samen

Voor als je écht niet meer kan wachten.

Dat Autoblog lezers niet voor één gat te vangen zijn blijkt maar weer eens. Via de tiplijn kregen we zojuist namelijk een mailtje binnen met een linkje naar de Duitse configurator van de RS 4 Avant. Of de desbetreffende lezer na het zien van de prijs van het beestje ineens een stoot aan motivatie kreeg liet hij niet weten, maar het is hoe dan ook een welkome verrassing op deze vrijdagmiddag!

Eenmaal in de configurator gedoken worden we begroet door een vuurrood exemplaar. Als eerste mogen we de verschillende pakketten bekijken. Hier zien we een aantal opties die tussen de € 1.500 en € 5.900 kosten. De duurste, het RS-Dynamic pakket, schroeft de topsnelheid op tot 280 km/u en geeft de wagen een sportdifferentieel. Gaan we door naar het onderdeeltje ‘aandrijving’, hebben we weinig keus. De enige optie aldaar is de 2,9-liter V6 die goed is voor 450 pk.

Interessanter wordt het wanneer we aankomen bij het exterieur. Als eerste mogen we de lakkleur kiezen. Audi geeft naast de gebruikelijke kleurtjes een aantal Individual lakopties die je € 2.400 zullen kosten. Velgen komen in vier soorten en twee maten. Wil je 19″ dan zijn de opties gering, maar wil je 20″ dan heb je keuze uit drie verschillende ontwerpen. Daarnaast zijn er twee verschillende soorten LED-lampen en zijn de gebruikelijke opties als een panoramadak en pakketjes met wat carbon opsmuk ook van de partij.

Tenslotte kun je voor je interieur kiezen uit vijf verschillende afwerkingen, waarvan drie met nappaleer. Als laatste geldt voor zowel de stoelen als het stuur dat er keuze is uit twee opties. In beide gevallen is de sportievere optie van de twee gratis, terwijl je voor de comfort optie wat extra pegels mag neerleggen.

Ik zou zeggen, gaat heen en configureer!

Dank aan Levi voor het tippen!