De Lorinser C63 S, voor wie 510 pk nét wat te weinig vindt - Autoblog.nl

Het zou zomaar kunnen, dat je niet tevreden bent met de 510 pk die jouw Mercedes-AMG C63 S cabriolet levert. Tuner Lorinser staat dan nu voor je klaar en schopt het vermogen naar een gezonde 598 pk.

We blijven vandaag even bij de getunede Mercedessen. Na de groene S 63 die onder handen is genomen door MD Exclusive Car Design is het nu de beurt aan een C63 S cabrio. Daar is Lorinser even mee bezig geweest. En in tegenstelling tot bovenstaande S-klasse, hebben ze het uiterlijk redelijk ongemoeid gelaten.

598 pk en 800 Nm

Dat is het vermogen dat Lorinser uit de 4.0 liter grote V8 weet te peuteren. En ja, op zich is dat niet eens zo bijzonder. Het is meer de manier waarop de tuner dit voor elkaar weet te krijgen. Ze hebben er namelijk iets heel vernuftigs op gevonden.

De Lorinser PowerModule

Zo heet het apparaatje dat je voor 2499 euro van de Duitse tuningboer kunt kopen. Dat doosje is letterlijk plug and play. Je plugt het namelijk aan het motorblok van je C63 S et voilà. 78 pk extra. Easy as that.

En wat het helemaal mooi maakt, als je je Lorinser C63 S zat bent en een nieuwe Benz koopt, trek je het apparaatje er gewoon weer af en plugt het aan de nieuwe motor. En dan heeft die weer een bak extra vermogen. Kan allemaal.

Ok, kleine disclaimer, er moet wel iets met computers enzo worden gefrommeld, dus laten we zeggen dat het je 300 piek kost om de PowerModule aan een andere Mercedes te hangen. Maar een kniesoor die daarop let.

En doet Lorinser ook nog wat aan het uiterlijk?

Ja hoor. Je kunt spiegelkappen kopen van écht carbon. Dat scheelt natuurlijk enorm in gewicht en dan kun je nog harder met je Lorinser C63 S. Ook kun je een klein spoilertje bestellen.

Verder kun je kiezen voor 19 of 20 inch “Turbine” velgen. Voor de eerste betaal je 2599 euro en voor de grootste 2889 euro. Maar het mooie is, je hoeft het niet te doen. Scheelt jou weer minimaal twee en een halve rug en je hebt nog mooiere velgen ook. Al is die laatste zin volledig subjectief en mag je er derhalve geen nieuwswaarde aan ontlenen.

Is de tuning alleen voor de cabriolet?

Nee joh, tuurlijk niet. De Lorinser PowerModule pas in principe op elke moderne Mercedes, dus zeker ook op de C-klasse coupe, sedan of stationwagen. En ook de velgen kun je op alle vier de varianten van de C63 S schroeven.

Maar dat laatste hoeft dus niet hè?