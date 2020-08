Tesla-werknemer verkiest Tesla boven een miljoen dollar

Het klinkt als het plot van een spionnenfilm, maar uiteindelijk verkoos deze Tesla-werknemer zijn bedrijf boven een miljoen dollar.

Hoeveel is je werkgever je waard? Het is een vraag die niet heel veel mensen voorgeschoteld krijgen, maar een Russisch sprekende Tesla-medewerker wel. Hem werd namelijk gevraagd of hij even Tesla wilde hacken, voor het flinke bedrag van 1 miljoen dollar, omgerekend 840.000 euro. Hem werd beloofd dat niemand er ooit achter zou komen en dat hij zijn geld in ontraceerbare bitcoin zou krijgen. Wat hij zei? Nee. In plaats daarvan hielp hij een Russische crimineel achter slot en grendel te krijgen.

We gaan naar 16 juli. De onbekende, in Amerika wonende Tesla-medewerker krijgt een WhatsAppje van een Rus die hij in 2016 voor het laatst sprak. Deze Rus – Egor – zou deze zomer in Amerika zijn en wilde de Tesla-medewerker weer een keertje zien. Tesla-man zei ja, al had hij daar waarschijnlijk snel spijt van.

Op het eerste gezicht was alles nog prima met Egor. Ze zagen elkaar een paar keer. Eerst bij de medewerker thuis, daarna gingen ze naar andere plekken. Zo gingen ze begin augustus samen naar Lake Tahoe, een gigantische meer in Nevada en Californië. Met Egor had de Tesla-man een gezellige tijd, hij wilde overal voor betalen en de Tesla-man werd lekker in de watten gelegd. Al wilde Egor nooit op de foto’s, wat Tesla-man wel een beetje opviel.

Na een paar dagen kwam Egor’s aap uit de mouw. Want hij was niet langsgekomen voor een gezellige vakantie. Nee, hij wilde dat onze Tesla-man iets ging doen. Hacken bij zijn werkgever, om precies te zijn. Tesla-man had namelijk een belangrijke functie binnen de Gigafactory in Nevada en had toegang tot belangrijke computers. Egor werkte weer voor een groep dat computervirussen maakte, daarmee data stal van een bedrijf en met deze data het bedrijf chanteerde. Op die manier maakte de groep iedere keer miljoenen dollars buit.

Aan Tesla-man wilden ze een virus geven, die hij bijvoorbeeld met een USB-stick in een Tesla-computer moest steken. Die USB-stick moest hij de hele dag lekker laten zitten. Dan zou het virus wel alle computersystemen overnemen, data sturen naar de criminelen en zo het chanteren mogelijk maken. Niemand zou er ooit achter komen dat Tesla-man er ook maar iets mee te maken had. Sterker nog, de hackers waren bereid de naam een andere Tesla-werknemer in de code te verstoppen, zodat Tesla zou denken dat het een collega van Tesla-man was.

Egor besefte echter ook dat Tesla-man dit niet zomaar zou doen. Dus beloofde hij hem 500.000 dollar. De Tesla-werknemer onderhandelde wat en wist hier een miljoen van te maken. Prima, zei Egor. ‘Dan wordt mijn aandeel maar wat minder’.

Zover kwam het echter allemaal niet. Het werd Tesla-man iets te heet onder de voeten. Hij ging samenwerken met de FBI en ging gepaard met een wire babbelen met de groep. Zo wist hij meer informatie te ontfutselen en bewijs te verzamelen. En toen Egor zei weer terug te willen naar Rusland, arresteerde de FBI hem afgelopen weekend en kwam het hele verhaal naar buiten. Egor zit nu vast, in afwachting van zijn proces.

Wat de schade voor Tesla had kunnen zijn? Egor zelf heeft het over vier miljoen dollar. Op Twitter zegt Musk alleen dat het een ‘serieuze aanval’ had kunnen zijn en dat hij de hulp van alle betrokken partijen dankbaar is. Of die Tesla-werknemer ook een persoonlijk bedankje heeft gekregen van Musk, of inmiddels vloekt omdat hij een miljoen dollar had kunnen hebben, is niet duidelijk.