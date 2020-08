Amazon kiest voor de Mercedes eSprinter

Mercedes mag een bosje bloemen sturen naar Jeff Bezos, want Amazon heeft een groter order geplaatst bij Benz.

Het is altijd fijn als een bedrijf vertrouwen in je heeft en in één keer een grote order afneemt. Altijd goed voor de verkoopcijfers. Zo zal Mercedes-Benz Vans maar wat blij zijn met de bestelling van Amazon. De Amerikaanse webshop gaat voor Europese leveringen gebruik maken van de Mercedes eSprinter.

1.200 stuks van de elektrische bedrijfswagen zijn voor Amazon. Daarnaast bestaat de bestelling uit nog eens 600 stuks van de eVito. Beide voertuigen worden ingezet voor zogenaamde CEP-doeleinden. Dat staat voor Courier, Express en Parcel diensten. Vooral in stedelijk gebied en voor de kortere ritten staan de EV’s hun mannetje. Letterlijk, want beide voertuigen zijn gericht op last mile doeleinden. De eSprinter heeft bijvoorbeeld een actieradius van 300 kilometer. Flink beladen ga je dat met een lange snelwegrit in ongunstige weersomstandigheden niet halen. Vandaar een toepassing voor met name korte ritjes.

Amazon heeft de laadinfrastructuur al goed ingericht. Zo heeft het Amazon Delivery Station in Essen 340 beschikbare laadpunten. De leveringen van zowel de eSprinter als de eVito aan Amazon vinden later dit jaar plaats. Voor Mercedes is de order van Amazon de grootste bestelling van elektrische bedrijfswagens van het merk tot nu toe.