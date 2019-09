Zoveel betaal je voor deze kekke sportpakketten

Zo ben je helemaal het mannetje bij de buurtsuper.

Vroeger was het voornamelijk van belang hoe sportief je auto was. Tegenwoordig is het voornamelijk belangrijk hoe sportief een auto eruit ziet. In technisch opzicht zijn auto’s vaak gecomprimeerd dankzij allerlei geldende wetgeving. Dus waarmee kun je dan je auto leuker maken? Inderdaad, een ‘sportpakket’. Je ziet ze overal tegenwoordig onder noemers als S-Line, AMG-Line en R-Line. Hyundai heeft ook zijn sportieve lijn, namelijk de ‘N-Line’.

De eerste is de i30 N-Line en i30 Fastback N-Line. Deze houden het midden tussen een reguliere i30 en de sportieve i30 N, de hete versies van de i30. Qua uiterlijk lijken ze er behoorlijk op, maar in technisch opzicht is het een normale i30. Wel krijg je een sportief interieur, stoerdere bumpers, rode accenten en 18″ lichtmetalen velgen. Overigens bestaat er niet een ‘trage’ i30 N-Line, want de enige beschikbare motor is de 1.4 T-GDI met 140 pk. Daar kun je wel een redelijke boete mee scoren. Standaard heb je een handbak met zes voorwaartse verzetten, optioneel is een automaat met dubbele koppeling te bestellen. De i30 N-Line is wellicht net wat meer dan alleen een bumperpakketje, want je krijgt standaard Michelin Pilot Sport 4 banden, best wel serieus rubber. De i30 N-Line is er vanaf 28.495. De Fastback is 1.000 euro duurder.

Ook de Hyundai Tucson is als N-Line nu te bestellen. De Tucson N-Line heeft ook een sportiever voorkomen, sportiever exterieur en zelfs 19″ lichtmetalen wielen. Of deze ook die sportieve Michelin banden heeft is niet bekend. Wel dat de vering voor en achter wat stijver is dan normaal. De Tucson N-Line is leverbaar vanaf 36.995 euro. Dan heb je de 1.6 T-GDI motor. Hyundai bevestigt dat er meer modellen aan zitten te komen die de N-Line behandeling gaan krijgen. De i20 lijkt een perfecte kandidaat ervoor. Een andere gegadigde is waarschijnlijk de Kona. Voor wie juist een sportievere Hyundai N wenst is er goed nieuws, want op de IAA volgende week trekt Hyundai het doek van de i30 N Project C.