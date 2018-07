Trump trekt de spreekwoordelijke keutel in

Nee! Een president die toch niet doet wat 'ie zegt?

De welbespraakte President van de Verenigde Staten van Amerikaan, Donald Trump houdt de gemoederen bezig. De altijd goed gemutste Amerikaanse leider heeft onlangs laten weten dat hij enorme import-tarieven wil gaan handhaven op auto’s van Europese komaf. De gedachte erachter is waarschijnlijk dat de Amerikanen zo eerder overgaan tot de aanschaf van auto’s die gebouwd zijn in, jawel, Amerika. De eloquente Donald bracht dit feit via het universele medium ‘Twitter’ ter wereld, zodat iedereen kon zien hoe oneerlijk de wereld is naar Amerika en alles wat Amerikaans is.

Toch is Trump meer een politicus dan van te voren kon worden ingeschat, want ook de altijd integere Trump is erachter gekomen dat moties en wetten niet worden aangenomen via Twitter. Of Fox. De bijzonder fraai gelijnde Donald J. heeft een gesprek gevoerd met de Europese Commissie President Jean-Claude Juncker. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg heeft Juncker aangegeven dat de tariefverhogingen ervoor zorgen dat Europa en de VS afstevenen op een handelsoorlog.

Trump:

We hebben een grote dag gehad. Heel erg groot. We zijn net begonnen met de onderhandelingen. Maar we weten allemaal waar de onderhandelingen naar zullen leiden. Ook zullen we proberen de importheffingen op staal en aluminium op te lossen, evenals de heffingen die de EU als tegenmaatregel heeft getroffen. The VS en EU zullen samen werken met de WTO (World Trade Organization), alwaar alle oneerlijke handelsverdragen worden heroverwegen.

Natuurlijk, voor ons is dit niet direct goed nieuws. De media hebben baat bij een wereldleider die zo charismatisch en aantrekkelijk is als Trump, evenals zijn bevallige uitspraken, die het altijd goed doen. Uiteindelijk lijkt Trump net als alle andere presidenten slechts een schakel te zijn. Overigens wil dit niet direct zeggen dat alle import-regelingen ineens in het voordeel van Europa zullen zijn, er wordt enkel gekeken naar nieuwe afspraken. Wanneer deze in zullen gaan is nog niet bekend.