Specificaties nieuwe Toyota Supra gelekt!

De legende is bijna terug.

Een langverwachte terugkeer kan en mag je alleen maar maken in stijl. Dat begrijpen ze bij Toyota maar al te goed. Het is daarom ook niet onbegrijpelijk dat de Japanners alweer ruim zes jaar samen met BMW werken aan de nieuwe Toyota Supra. De auto zal na een afwezigheid van ongeveer 16 jaar spoedig herrijzen uit de dood.

Nu de nieuwe Supra zichzelf in de kleedkamer aan het opwarmen is voor het echte werk, hebben ze in Japan alvast een aantal platen weten te vinden. Hierop is de nieuwe Supra niet alleen zichtbaar, maar wordt ook een belangrijk deel van zijn specificaties duidelijk.

Als we de gelekte informatie voor waar aan mogen nemen, wordt de nieuwe Supra 4.38 m lang, 1.855 m breed en 1.29 m hoog. De wielbasis bezet met 2.47 m meer dan de helft van de auto. In vergelijking met de vorige Supra, die van 1993 tot 2002 werd gebouwd, is hij bijna 15 cm korter, 4.5 cm breder en 8 cm lager. Hoewel hij marginaal lichter is dan het vorige model, is het nog altijd een flinke jongen. De nieuwe Supra zou 1.496 kg wegen.

Als de informatie in het blad correct is, kunnen we een 3-liter zescilinder in de Supra verwachten. Het blok zou 340 pk moeten produceren, evenals 450 Nm aan koppel. Hoewel er nog vraagtekens staan achter de topsnelheid van de Supra, zou hij in 3,8 seconden naar de 100 km/u moeten snellen. Daarmee bevindt hij zich in het territorium van wagens als de nieuwe Audi RS5 en de Vantage V12, maar ook legendes als de Ferrari F50, Porsche 959 en Lexus LFA.

De reeks foto’s laat eveneens de raceversie van de Supra zien. Aangezien deze wagen maar amper afwijkt van de straatversie, kunnen we ervan uitgaan dat het om een GT4-auto gaat. Tevens zien we hier de fraaie kleurstelling van Toyota Gazoo Racing.