Onze Taal kiest ‘laadpaalklever’ als woord van het jaar

Een woord dat enkele jaren geleden nog niet eens bestond heeft dit jaar ineens enorm aan terrein gewonnen. Door de influx aan nieuwe elektrische rijders is menig laadpaal veelal bezet. Het grote probleem is dat lang niet iedereen zijn auto verplaatst als deze is volgeladen. Zo kunnen andere EV-rijders er niet terecht en moeten ze haastig op zoek naar een vrije laadpaal. Deze zogenaamde ‘laadpaalklevers’ spreken blijkbaar tot de verbeelding. In het programma De Taalstaat van NPO Radio 1 heeft Genootschap Onze Taal vandaag namelijk bekendgemaakt dat deze term verkozen is tot woord van het jaar.

Met deze ‘overwinning’ herpakt het woord zichzelf op nette wijze, want eerder dit jaar was het Van Dale dat ‘blokkeerfriezen’ verkoos boven ‘laadpaalklever’. De twee partijen houden dergelijke verkiezingen ieder jaar afzonderlijk van elkaar en daarom is ook de insteek iets anders. Bij de verkiezing van Onze Taal wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het woord dat het jaar typeert. Hierom is het niet per se noodzakelijk dat de ‘kandidaten’ ook dat jaar zijn verzonnen.

Het woord ‘laadpaalklever’ ging er vandoor met 31 procent van de stemmen en won daarmee ruim van tegenstanders als ‘sleepwet’, ‘brexit‘ en ‘klimaatgekkie’. De jury omschrijft de term ‘laadpaalklever’ als volgt: “het verwijst niet alleen naar een opkomend fenomeen als de elektrische auto, maar laat ook op welluidende en humoristische manier zien hoe mensen zo’n innovatie gebruiken om er een extra voordeeltje uit te halen: een gegarandeerde parkeerplek“

Dat dergelijke praktijken niet bij iedereen in goede aarde zijn gevallen, is dit jaar wel gebleken. Afgezien van het feit dat er hele onderzoeken zijn gedaan naar de plaatsen waar laadpaalklevers het meeste toeslaan, is er tevens gepleit voor een manier om zulke mensen te beboeten.

Beeld: Jaguar I-PACE die waarschijnlijk niet aan het laadpaalkleven is, door @hhitalia