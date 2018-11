Laadpaalklevers moeten beboet worden!

Blijven staan en extra betalen, of een andere parkeerplaats zoeken nadat je auto is opgeladen?

Vandaag de dag plakken er veel voordelen aan elektrisch rijden, maar er zijn wel degelijk nog nadelen. Een van de voornaamste minpunten is het opladen buiten de deur. Het ‘bijtanken’ bij een openbare laadpaal kan in ongeveer twee uur gebeuren, maar de ervaring leert dat veel automobilisten de auto doodleuk laten staan, ten nadele van andere elektrische rijders die op zoek zijn naar een laadpunt.

Verschillende partijen hebben inmiddels laten weten dat ze dit niet langer willen tolereren. Nota bene van de Vereniging Elektrische Rijders (VER), evenals een aantal grote energiebedrijven, horen we dat deze zogenaamde laadpaalklevers aangepakt moeten worden op de plek waar het ze écht raakt: de portemonnee. Immers, ze worden niet voor niets “zuinige rijders” genoemd.

In een artikel dat vorig jaar verscheen op Groen7, schreven we al dat laadpaalklevers te vaak en te lang plaatsen bezet houden waar ze op dat moment eigenlijk niets meer te zoeken hebben. Uit onderzoek bleek namelijk dat elektrische rijders in sommige provincies wel 6 uur bij een laadpaal bleven staan, terwijl er feitelijk niet meer dan 1,5 tot 2 uur nodig is om de auto voldoende bij te laden. De voorzitter van de VER heeft dit ook gezien en zei over de laadpaalklevers daarom het volgende: “Mensen maken van een laadplek een parkeerplek terwijl de auto allang is opgeladen. Heel vervelend als je auto bijna leeg is zonder alternatief in de buurt. En met de groei van het aantal elektrische auto’s neemt de druk op laadpalen alleen maar toe.“

Het is dus een vrij logisch stap om mensen extra te laten betalen voor het laten staan van hun auto bij een laadpaal, wanneer ze deze niet actief bijladen. In de tussentijd hebben bedrijven zoals PitPoint en Nuon al aangetoond dat het ook daadwerkelijk een effectieve ingreep kan zijn. Uit onderzoek van eerstgenoemde kwam bijvoorbeeld naar boven dat 80 procent van de laadpaalklevers gevoelig is voor een boetetarief. Nuon heeft dit in de praktijk ondervonden. Nadat de energieleverancier een regionaal boetetarief invoerde tussen 07:00 en 19:00, ontdekte het bedrijf dat er bijna dubbel zoveel gebruik werd gemaakt van zijn laadpalen. Daarnaast nam ook de beschikbaarheid van de laadpalen met ruim een kwart toe.

Uiteraard bestaat er ook tegengeluid van voldoende partijen die niet overtuigd zijn, maar dit heeft vooral te maken met het feit dat ze niet geloven dat er momenteel een algemeen boetetarief ingevoerd kán worden. Er zijn op het moment namelijk teveel aanbieders, exploitanten en leveranciers aanwezig in de markt, die ieder eigen contracten met elkaar hebben. Hierdoor is er amper transparantie en is de kans op een dergelijk boetetarief dat voor iedereen geldt vrij klein. Immers, als een aanbieder van zulke diensten een boetetarief opneemt in zijn pakket, dan is dat minder aantrekkelijk voor potentiële klanten en zullen zij waarschijnlijk eerder naar een concurrent gaan. Daarbij is het ook zo dat men de auto tussentijds niet graag verplaatst, aangezien er veelal met een reden ergens geparkeerd wordt. Jezelf tijdens een diner voor een halfuur excuseren omdat de EV verplaatst moet worden is ook niet heel netjes.

Totdat de brancheorganisaties tot een overeenstemming komen, lijken de overheid, de provincie en de gemeente de aangewezen partijen te zijn om zo’n tarief in te voeren. (via: NOS)

Beeld: Tesla Roadster aan de laadpaal, door @somebody