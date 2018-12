Autoblog advies: vlot surfboardvervoer voor 10k

En het mag wel een beetje leuk zijn, ook!

Een surfplank moet mee kunnen en het moet een leuke, vlotte auto zijn. Kijk, dat zijn nog eens de lekkere verzoeknummers. Vandaag zijn we voor Autoblog-lezer Frank op zoek naar een leuke, compacte maar praktische auto. Hij legt zijn kilometers nu af in een MINI Cooper D leaseauto. Hij heeft echter een nieuwe baan gevonden (gefeliciteerd!) waarmee hij de leaseauto moet inleveren.

Voor zijn nieuwe werk gaat hij aanzienlijk minder kilometers maken, maar hij niet helemaal zonder auto zitten. Hij gebruikt de auto voor kortere ritjes, woon-werk verkeer en om erop uit te gaan met de surfplankL: Frank is een fervent wind én golfsurfer. Een echte Beach Boy, dus.

Daarnaast houdt hij ook van autorijden, dus de vervangende auto mag best wat rijplezier bieden. Frank is op dit moment erg te spreken over zijn MINI, alhoewel het van hem wel een stukje sneller zou mogen. Dat snappen we natuurlijk. Er moet in elk geval een windsurf-pakket inpassen. Dat lukte destijds ook al in zijn oude Peugeot 106, maar het moet een hatchback of kleine stationwagon zijn. Een sedan of coupé is echt uitgesloten, hoe leuk die ook kunnen zijn.

De huidige MINI van Frank is zeer compleet uitgerust. Hij weet ook dat dat niet mogelijk zal zijn met de nieuwe auto, maar een beetje luxe is zeker gewenst. Een goede stereo is een must. Als laatste: het mag best smoelen en er anders uitzien. Frank heeft absoluut geen zin in ‘gewoon’ een snelle Polo of Golf. Leuk, maar voor Frank veel te saai. De wensen en eisen van Frank vind je in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Mini Cooper D (2015) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Beiden Budget: 10.000 (Evt. 12.000) Jaarkilometrage: 15000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Nieuwe baan, leaseauto gaat eruit Gezinssamenstelling: Samenwonend met vriendin Voorkeursmerken /modellen: Hot hatches / Compacte snelle stations No-go modellen / merken: Sedans/coupes (ivm surfgear)

Skoda Fabia RS Combi (5J)

€ 9.500

2013

65.000 km

Het is een beetje een vreemde niche, maar de rappe B-segment stationwagon is wel degelijk te vinden. De Skoda Fabia RS Combi is een goed voorbeeld. De meeste Fabia stationwagons zijn die extreem trieste Greenline driecilinder diesels. Het type auto dat uitstraalt dat je het hebt opgegeven. De RS is anders, die ziet er ten eerste veel dikker uit, zeker in het felgroen is het een gaaf ding om te zien. Het is wel een auto die iets verlaagd mag worden, maar gelukkig is er voldoende voor te vinden wat dat soort onderdelen betreft. De aandrijflijn moet je zorgvuldig controleren. De motoren zijn notoire olieboten en de bakken kunnen vroegtijdig de geest geven, check daarom ons Fabia-aankoopadvies. Om te rijden is het niet zo vermakelijk als een MINI, maar met name het hoge vermogen maakt veel goed. Het zijn verrassend snelle auto’s.

MINI Cooper S Clubman (R55)

€ 9.950

2007

95.000 km

Het begint een beetje een vaste klant te worden bij deze rubriek, de MINI Clubman. Het is echter de meest logische opstap van wat je nu rijdt. Je gaat wel een generatie erop achteruit, maar dat is niet zozeer een nadeel. Ja, met name in het interieur merk je dat je in een ouderen auto zit, maar het rijden is gelukkig ook veel ouderwetser. Deze generatie MINI’s zijn gewoon leuker om te rijden. Sturen gaat directer, de ophanging is stugger en de auto voelt gewoon levendiger aan. De motor is een pareltje. Net als bij de Skoda Fabia niet helemaal vrij van fouten, dus check het MINI Clubman aankoopadvies grondig.

Peugeot 207 RC SW

€ 8.500

2008

75.000 km

In de categorie waarin je zoekt zijn veel motorische problemen te vinden: de Peugeot heeft namelijk dezelfde motor als de MINI Cooper S. Je hoeft niet bang te zijn dat al die blokken binnen drie dagen ‘in de soep’ lopen, maar het zorgvuldig controleren en een bedragje reserveren voor onvoorziene kosten is aan te raden. De 207 SW is een beetje een vreemde auto in RC-trim. Het is geen Hot Hatch. In vergelijking met de MINI en Skoda voelt de 207 veel volwassener en zwaarder aan. Op de snelweg is het een fijne auto, maar ook op binnenwegen is er voldoende lol mee te beleven. Het is alleen niet de meeste lol die je kan vinden in dit segment. Voordeel is wel dat je veel value for money krijgt, met name qua uitrusting. De 207 RC was standaard erg compleet, terwijl de MINI juist erg kaal was uitgerust.

Renault Clio TCe 120 GT-Line

€ 11.950

2014

100.000 km

De Peugeot en MINI zijn leuke opties, maar al wel wat ouder. Mocht je dat een probleem vinden, dan kun je ook opteren voor een modernere stationwagon. In dit segment zijn er niet veel aanbiedingen, sterker nog, alleen de Clio Estate is een mogelijkheid. Gelukkig is dat meteen een geslaagde auto. De eerste Clio Estate was niet zo mooi (maar wel lelijk), de tweede generatie is zelfs fraai te noemen. Zeker in deze GT-uitvoering en een fraai kleurtje is het een leuke verschijning. De 1.2 motor is een fijn blokje in de omgang. Met 120 pk beduidend minder krachtig dan de bovenstaande opties, maar je komt niets te kort. Het is een goedverkochte auto, dus je kan ze redelijk eenvoudig vinden in het budget. Check wel even goed of het de uitvoering die je wenst, de TCe120 is ook in eenvoudige uitvoeringen leverbaar.

Opel Meriva OPC (A)

€ 7.500 (Dld.)

2006

85.000 km

Een eend in de bijt zo vreemd, dat je hem nauwelijks zal vinden. In Nederland konden we er welgeteld twee exemplaren van vinden. In principe heb je de extra ruimte niet nodig, maar het is wél leuk. De Meriva OPC was een plannetje van Opel om de auto een iets cooler imago te geven. Nu is het idee leuker dan de uitwerking. Dit stuurt lang niet zo goed als een MINI. Aan de andere kant, het gaat wel goed van zijn plek. De 1.6 Turbo is goed voor 192 pk en meer paarden zijn relatief eenvoudig uit het blok te extraheren. Het ding ziet er geinig uit met de grote wielen, dikke bodykit en het liefst de felblauwe lak. Het is extra leuk omdat het uniek is, dan dat het leuk om is omdat het zo’n fijne auto is. Desalniettemin: de Meriva OPC past in het eisenpakket en in het budget. Wel even ophalen uit Duitsland.

Mitsubishi Colt Ralliart (Z30)

€ 9.500

2010

100.000 km

Het is een beetje ondergeschoven kindje in deze klasse. De snelle Colt is niet ieders smaak, terwijl het toch een van de snelste Hot Hatches van vaderlandse bodem is. Wat nog meer spreekt in de voordeel van de Colt is zijn ruimte. Van alle B-segmenters is de Colt een van de ruimste. Naast de vlot uitziende driedeurs, was er ook een iets praktischere en ruimere vijfdeurs, alhoewel deze wat lastiger te vinden zijn. Hoogtepuntje is de 1.5 turbomotor, deze is standaard al behoorlijk krachtig, maar kan eenvoudig naar 200 pk getild worden. Altijd leuk. De keuze in Nederland is niet reuze, maar ze zijn goed te vinden. Waar je op moet letten bij aanschaf, lees je in ons Colt-aankoopadvies.

Abarth Grande Punto 1.4T (199)

€ 9.500

2009

90.000 km

Net als de Colt is de Punto een relatief ruime auto in zijn klasse. We zeggen expres geen Fiat, want dit is een heuse Abarth Grande Punto. De Abarth Grande Punto sneeuwt vaak onder bij concurrenten als de guitige MINI Cooper S, de snaarstrakke Clio Renault Sport of de dikke Opel Corsa OPC. De Abarth Grande Punto is een Hot Hatch van de oude school. Dus iets te hard afgeveerd en gedempt, de motor is ietwat rauw en de algehele verfijning ontbreekt. Dat is juist het leuke aan de auto. Hoe voelt op een positieve manier ‘getuned’ aan, wat ‘ie eigenlijk ook is. In het budget kun je naar hartelust shoppen. Zelfs exemplaren met het ‘esseesse‘-pakket behoren tot de mogelijkheden. Uiteraard hebben we ook een Punto-aankoopadvies.

Yolo: Startech GT Cruiser 2.4 Turbo

€ 5.500

2005

70.000 km

Eigenlijk te fout voor woorden, deze auto. Ondanks dat het een opvallende auto is, is het wel degelijk een sleeper. De 2.4 viercilinder turbomotor komt namelijk uit de Dodge SRT-4 en is standaard al bovengemiddeld krachtig, maar met een paar effectieve ingrepen is meer dan 300 pk met gemak mogelijk. Het is daarnaast een heel praktische auto met standaard vijf deuren en een relatief ruim interieur. Je vindt ze voor schrikbarend lage prijzen, heel fraaie exemplaren vind je namelijk voor de helft van het budget. Kun je de rest uitgeven aan motorische tuning. Of een nieuwe surfplank.

