Ook de MiTo mag met pensioen

Een ding moet je de Italianen meegeven, het is nooit saai.

Het nalatenschap van Sergio Marchionne is opmerkelijk. De onlangs overleden topman van FCA maakte zeer omstreden en merkwaardige beslissingen. Met name op het gebied van modellen was het een ratjetoe. Zo kregen veel middenklasse auto’s (Chrysler 200 bijvoorbeeld) geen opvolger, maar kwam er wel elk jaar een nieuwe topuitvoering van de Dodge Challenger. Ook in Europa werden er opmerkelijke beslissingen gemaakt. Lancia bungelt aan een draadje, bij Fiat draait alles om de 10 jaar oude Fiat 500 en dan hebben we nog Alfa Romeo. Ook daarbij vertoont het modelgamma nog weleens overeenkomsten met Leerdammer.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar de laatste dagen van de kleine, premium Alfa Romeo zijn geteld. In een interview met AutoCar geeft Robera Zerbi aan dat de MiTo uitgefaseerd gaat worden. Volgens Zerbi is er geen behoefte meer aan kleine hatchbacks met een driedeurs carrosserie, een trend die we al een tijdje langer ondervinden. Zo stopte Seat vorige week met de driedeurs Mii en Leon SC.

De logica volgens Zerbi is opmerkelijk. Mochten er mensen in de markt zijn voor een Mito, dan is het de bedoeling dat men kijkt naar de Giulia of de nog te introduceren Midi-crossover, die onder de Stelvio gepositioneerd wordt. Dus, wacht even. Mocht je geïnteresseerd zijn in een kekke MiTo met een paar leuke opties (25k), dan wordt je verzocht de upgrade te maken naar een Giulia, die minimaal 40 mille kost. Naast het feit dat Roberta Zerbi affiniteit met de realiteit is verloren, wordt er min of meer ook bevestigd dat de Giulietta er ook uitgaat en niet voorzien wordt van een opvolger.

Alfa Romeo heeft wel plannen voor modellen hoger in de segmenten, zoals een nieuwe 8C, GTV en lange-wielbasis-versies van de Giulia en Stelvio.