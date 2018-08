Erdogan pest Trump met belachelijke autobelasting

Dit gaat nog wel een staartje krijgen.

De gemoederen tussen de Verenigde Staten en Turkije lopen hoog op. Beide landen hebben een vrij, eh, eigenwijze leider die van geen wijken willen weten. Dus wat doe je als je je zin niet krijgt? Inderdaad: importheffingen voeren! Zo verhoogde de VS de importheffingen op staal en aluminium uit Turkije. De reden daarvoor had overigens niets met aluminium of staal te maken. Amerika wil graag een Amerikaanse predikant vrijgesproken hebben, terwijl Erdogan die predikant stom vind en nog eventjes vasthoudt.

De gevolgen zijn enorm, want de Turkse Lira daalt sneller dan de brandstofmeter bij een rijtest met @Wouter of @CasperH. Voor 1 Lira krijg je nu ongeveer 0,14 euro terug, terwijl dat vorige week 15% hoger lag. Dus wat gaat Erdogan doen? Juist, Trump keihard aanpakken. Waarmee? Importheffingen. Amerikaanse producten worden nu gigantisch veel duurder. Amerikaanse sigaretten worden 60% duurder. Wil je de rookverslaving combineren met een alcoholverslaving dan gaat dat je geld kosten: Amerikaanse alcoholische dranken worden 140% duurder.

Wat gaat Erdogan doen aan autobelastingen? Juist, die gaan ook omhoog. Alle Amerikaanse auto’s en motorfietsen worden vanaf nu maar liefst 120% duurder. Daardoor lijkt het bijna onmogelijk om voor Amerikaanse autofabrikanten voet aan de grond te krijgen in Turkije. De verkopen zullen inzakken, de productie moet worden teruggeschroefd, mensen zullen werkloos raken en de economie in de de Verenigde Staten zal een douw krijgen, nietwaar?

Ja en nee. In principe lijkt het mee te vallen. Er zijn namelijk geen Amerikaanse merken actief in Turkije. Het enige merk dat tot voor kort een minimale rol speelde in Turkije is Chrysler, waarvan er jaarlijks zo’n 2.000 werden afgeleverd. Waar de echte pijn zit, zijn de auto’s van andere merken die in de VS gebouwd worden, zoals de Mercedes GLE en BMW X5. Echter, ook die auto’s verkopen niet zo hard in Turkije. Bloomberg heeft uitgerekend dat de schade aan de VS net zo groot zal zijn als de tarieven bij Turkije het geval is. In dat geval kan er maar één ding worden vastgesteld: in Turkije rookt en drinkt men kennelijk erg veel.