Ook de politie gaat BMW met zes-in-lijn inzetten!

De politie heeft een aanbesteding rond voor nieuwe modellen van BMW met zes-in-lijn!

Een politievoertuig moet een manusje-van-alles zijn. Kijk, je kan in theorie een lichtbalk op een Audi RS 6 Avant plaatsen en dan iedereen helemaal de moeder achtervolgen. Qua kostenplaatje wordt dat een lastige, helemaal als je er eentje total loss rijdt. Of wat te denken van Gerrie die op Facebook een post over de RS 6 ziet en roept ‘ja en daar betalen wij dan belastinggeld voor! *emoji met boos gezicht*

Alleskunner

Vandaar dat de politie het stads- en patrouillewerk uitbesteedt aan een setje stads-allrounders: de nieuwe BMW X1 en de Ford Kuga Hybrid. De snelwegpolitie blijft lekker asociaal dikke Audi A6’en rijden, maar dan wel met een dieselmotor. En de motorpolitie? Die krijgen nu ook nieuwe dikke motoren, BMW’s zelfs. Met zes-in-lijn!

BMW K1600-GT

De politie rijdt al op dikke BMW motoren, maar dat zijn voornamelijk R1250 RT’s. De nieuwe zes-in-lijnvariant worden allemaal exemplaren van de K1600-GT. Dit zijn wat forsere (en dus zwaardere) motoren, mede dankzij de 1.6 liter grote zescilinder met 160 pk. Het lijkt er dan ook op dat de R1250 RT’s lang niet allemaal met pensioen gaan en de K1600’s vooral taken zoals begeleid transport op zich nemen. Dat maakt de aanschaf van deze motoren logisch, want de Marechaussee deed eerder hetzelfde. Al hebben de Marechaussee en de politie qua aanschaf van het materieel niet dezelfde strategie, dus dat is los van elkaar besloten.

Of je dus echt achtervolgd gaat worden door de BMW K1600 GT’s moet blijken, maar de politie zou 10 miljoen euro hebben besteed om er zo’n 150 exemplaren uit te halen. Zowel de huidige R1250’s als de K1600’s ga je dus tegen kunnen komen in de iconische politiestrepen.