Tesla verkopen gaan ook achteruit in China

Blaast Ome Elon zijn toko op door zijn politieke idealen na te streven? Ook in China gaat de Tesla verkoop jaar op jaar achteruit.

Met spanning kijken analisten naar de verkoopcijfers van Tesla dezer dagen. Er is…euhm…nogal veel te doen omtrent het merk en haar CEO de laatste tijd. Afgelopen week werd duidelijk dat de linkse leunende publicatie ‘Politico’ jaarlijks met 8,2 miljoen Dollar gespekt wordt door abonnementen verkocht aan Amerikaanse overheidsinstanties.

Botte bijl

De Muskias gaat met de botte bijl te werk om hoge uitgaven en vermenging van politiek met media te lijf te gaan. En hij maakt daarbij weinig vrienden. Vooral niet onder wat anders potentieel de geijkte Tesla-klanten zouden zijn. Laten we eerlijk zijn; Musk mag dan nu goed liggen in het Trump-kamp, maar de meeste rode nekken kopen geen Tesla.

China

Of het nu hieraan ligt of aan het feit dat de lineup van Tesla inmiddels behoorlijk oud is; in Europa zijn de verkopen werkelijk als een plumpudding in elkaar gezakt. In Noord-Amerika wordt, wellicht in iets mindere mate, hetzelfde verwacht. Vernietigt Musk dan zijn bedrijf puur voor zijn idealen? Dat valt te bezien en hangt potentieel af van China.

Chinezen niet bezig met Westerse politiek

Zoals kwaliteitspublicatie Electrek een beetje onkarakteristiek onbehoorlijk zegt: Musk kan zijn volgende kind Adolf noemen en dan geven de Chinezen er nog niks om. Het is duidelijk dat iemand bij Electrek een beetje in de wieken geschoten is. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen gelijk hebben. In China zijn ze druk met andere zaken dan zich bezighouden met Musk’s politiek.

Verkoop daalt

Toch zijn de verkopen van Tesla volgens de Chinese Passenger Car Association (CPCA) in januari met 11,5 procent gedaald ten opzichte van januari vorig jaar. De CPCA telt daarbij zowel de auto’s die in China verkocht worden als de auto’s die in China gebouwd zijn voor export bij elkaar op.

Tesla heeft één excuus: de Model Y zit middenin een transformatie. Mogelijk drukt dat de capaciteit van de fabrieken enigszins. Over Amerika zijn nog geen cijfers bekend. In spanning wachten wij af.