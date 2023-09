Ook in het zilver is de Volkswagen ID. GTI leuk

Dezelfde kleur als zijn verre voorvader: de Volkswagen ID. GTI staat ook nog in het zilver op de IAA in München.

Ook al had Volkswagen met hun label GTX een soort toekomstbestendige GTI: de lauwwarme ID.4 en ID.5 riepen niet datzelfde gevoel op. Hoe anders is dat bij de Volkswagen ID. GTI. De magische drie letters komen toch terug op een elektrische auto dankzij deze concept van Volkswagen.

Gisteren trok Volkswagen het doek van de ID. GTI en konden jullie er al alles over lezen. Het getoonde exemplaar was rood. Op de IAA in München zet Volkswagen echter ook een zilveren exemplaar neer. Eén van de leukere GTI-kleurtjes, daar de Golf I GTI ook voorgesteld werd met zilveren lak. Dan komt het rode biesje er zo mooi uit.

Ook al is de Volkswagen ID. GTI met de ID. 2all als basis een futuristisch ding, alle oude GTI-details kloppen wel. De auto oogt wat dikker rondom, met natuurlijk ook een dikke spoiler. GTI komt in diens bekende klassieke opschrift terug op vele plekken, op de zijkant en achterop bijvoorbeeld. En natuurlijk rode details en die letters GTI in de ‘grille’, zoals al zijn voorgangers. De velgen zijn wellicht wat heftig, maar het doet tegelijkertijd ook weer wat denken aan de Pirelli-velgen van de Golf I. Het valt ook op dat de auto op plaatjes wellicht wat ieler lijkt dan hij is: in het echt is ‘ie ongeveer zo groot als een Golf.

Dit wordt dus de eerste elektrische GTI en dat moet al gebeuren zo rond 2025. Voor nu is de ID. GTI een concept, te aanschouwen in München de komende dagen.