Porsche Mission X showt zijn vleugeldeuren op de IAA

De Porsche Mission X kan wat ons betreft zo in productie.

Een elektrische Ferrari of elektrische Lamborghini is wel een dingetje, maar Porsche heeft zonder al te veel weerstand hun eerste EV gelanceerd. De Porsche Taycan is gewoon een gave kar, EV of niet. Maar het kan natuurlijk nog veel gaver. Dat laat Porsche zien met de elektrische Mission X.

De Mission X werd in juni al onthuld, maar nu kunnen we de auto in het echt bewonderen op de IAA in München. Dit bevestigt wat we al wisten: de Mission X is gewoon een ontzettend gaaf ding.

De Mission X is weer heel wat anders dan de Carrera GT en de 918 Spyder, waar dit de opvolger van moet worden. De Mission X ziet er meer uit als een Le Mans-auto voor de straat. Of überhaupt als een Le Mans-auto. Ook bijzonder zijn de vleugeldeuren (butterfly doors om precies te zijn), wat geen typisch Porsche-kenmerk is.

Er zijn eigenlijk weinig kenmerken die wél typisch Porsche zijn, maar toch voelt het totaalplaatje wel aan als Porsche. Met andere woorden: deze Mission X zou wel opvallen in de showroom, maar niet uit de toon vallen.

Aan het interieur kun je vaak zien in hoeverre een concept car productierijp is. De Mission X heeft een heel bijzonder interieur, maar het oogt allemaal wel redelijk ‘af’. Deze Mission X zou dus zonder al te veel verandering in productie kunnen.

Een productierijp in- en exterieur is natuurlijk niet genoeg, de techniek moet ook op orde zijn. Porsche is nog niet zover dat ze specificaties noemen. Ze hebben wel ambitieuze doelstellingen met de Mission X. Ze willen bijvoorbeeld dat de Mission X een 1:1 pk-gewichtsverhouding heeft en de snelste straatauto op de Nordschleife wordt. Niet de snelste elektrische straatauto, maar überhaupt de snelste dus.

De doelstellingen gelden trouwens ALS Porsche de auto in productie neemt, dus ze houden het nog hypothetisch. De definitieve productie moet nog bevestigd worden. Maar als het aan ons ligt: laat maar komen!