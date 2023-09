Tesla grootste middelvinger met deze stand

Tesla heeft de grootste middelvinger op de IAA van iedereen.

Het was voor ons ook eventjes schrikken: Tesla staat op de IAA in 2023! Het Amerikaanse automerk is tegenwoordig ook actief in Duitsland (er is een Gigafactory in Berlijn). Meestal is Tesla niet te vinden op autoshows om een heel simpele reden: iedereen kent de auto’s en Tesla doet toch alles anders dan anders.

Tesla heeft niet echt traditionele dealers of een traditionele CEO. En in dat opzicht is het wel bijzonder dat ze op de IAA in München staan. Dit is namelijk de meest traditionele beurs ter wereld. En ja, we weten het. De IAA is nu helemaal anders. Om de klimaatdrammers gerust te stellen is het nu een mobiliteitsbeurs waar duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel staan.

Tesla heeft de grootste middelvinger (en kleinste stand)

Het is vooral een beurs waar de traditionele automerken en toeleveranciers hun plekje in de toekomst proberen veilig te stellen. Merken die niet zo snel waren als Tesla destijds. Toen konden we nog lachen om Tesla.

En hoe viert Tesla dat? Nou, door de kleinste stand van de IAA te huren. Zelfs de stand waar we onze lunch halen (broodje worst met Zenf) is groter dan die van Tesla. Er staan twee modellen. De ene (Model Y) is de meest verkochte auto ter wereld. De nieuwe Model 3 staat er ook te schitteren. Het is een keurige auto geworden.

Keiharde wereldprimeur natuurlijk

Het is alleen dat zulk belangrijk nieuws op zo’n klein hoekje in de zaak staat. Alsof het een statement naar de industrie. Een kleine stand is hetzelfde als een heel klein applaus of een klein lachje. Dat is eigenlijk erger dan geen applaus of geen lachje.

De Tesla Model 3 is overigens gewoon een keiharde wereldprimeur en waarschijnlijk de een van belangrijkste auto’s van de hele beurs als het gaat om verkoopcijfers. De Model 3 is er als Standard Range (met achterwielaandrijving) en als Long Range (met vierwielaandrijving).

De ‘Project Highland’, zoals de Model 3 facelift genoemd werd, is al te configureren én te bestellen.