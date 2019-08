Zo maak je populaire C-segmenter super premium*

Aldus @jaapiyo. En hij heeft altijd gelijk. Aldus diezelfde AB-coryfee.

Hoe meer meningen en smaken, hoe meer variatie op de weg. Ook op de redactie kunnen de meningen en smaken behoorlijk uiteen lopen. Het is bekend dat confrère @jaapiyo het heel belangrijk vindt dat een auto voorzien is van een kleine frontoverhang. Hij schrijft daar zelfs over.

Minder bekend maar niet minder pregnant is zijn passie voor donkere sierlijsten. Als er termen als ‘Black Chrome’, Shadowline’ of ‘Dark Titan’ gebruikt worden, wordt hij helemaal blij. Volgens hem is dat namelijk ‘premium’. Net als achterwielaandrijving, dat dat volgens hem ook is. Waar ondergetekende de voorkeur geeft aan aluminium-lijsten, schijnt het toch echt chiquer te zijn wanneer je auto eruit ziet als het instapmodel. Eerlijk is eerlijk: is het een redelijk goede marketingexercitie.

Zo betaal je bij Porsche Exclsive (echt waar!) een paar honderd euro extra voor zwarte handgrepen. Jazeker, als deze níet in kleur zijn meegespoten, dient er extra betaald te worden. Er zijn kennelijk veel mensen die dat een prettige gang van zaken vinden. Voor hen is er goed nieuws, want Toyota heeft de gebeden verhoord. Nee, de immens populaire Corolla behoudt nog even zijn voorwielaandrijving. Er is namelijk een Corolla Nightshade Edition. Deze volgt de ‘premium’ trend helemaal met onder andere donkere sierlijsten, deurhendels, diffuser, antenne (?), achterspoiler, badges én sideskirts.

Het zijn overigens puur cosmetische wijzigingen. Voor een sportiever rijdende Corolla moeten we even wachten of ze bij Gazoo Racing iets mogen doen. De Corolla Nightshade Edition is nu gelanceerd voor de Amerikaanse markt, maar de kans dat ook wij dit superluxe pakket kunnen bestellen op onze Corolla 1.2T of Corolla Hybrid lijkt erg aannemelijk.