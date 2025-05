Dat is de vraag. Is het te laat voor Tesla, of kan Elon het tij nog keren?

Ja hoor, daar is ‘ie weer. Elon Musk, de man die even de halve wereld beledigde, het andere kwart verwaarloosde en tussendoor een paar auto’s verkocht, heeft aangekondigd dat hij zich volledig gaat focussen op zijn bedrijven. En ja, dat betekent dus ook weer liefde voor Tesla, het ooit glorieuze paradepaardje dat inmiddels meer weg heeft van een vastgelopen Cybertruck in een modderpoel.

Na maanden waarin Musk zich vooral druk maakte om politieke statements, schimmige complottweets en het gezellig maken met extreemrechtse partijen (hoi AfD!), was het effect op Tesla pijnlijk zichtbaar: de verkopen in Europa donderden met 49% omlaag. Auw. Beleggers waren er dan ook niet gerust op dat de tech-messias überhaupt nog wist waar z’n fabrieken stonden.

Is het te laat voor Tesla?

Maar wacht: Elon heeft gesproken! Op X (natuurlijk), kondigde hij aan dat hij voortaan weer 24/7 tussen de servers, kantoren en fabrieken zal rondhangen. En prompt: de koers van het Tesla-aandeel schoot met bijna 7% omhoog. Beetje alsof je een natte lucifer aansteekt en het vuur meteen even oplaait. Of het blijft branden? Tja…

JPMorgan steekt z’n vinger al waarschuwend in de lucht en zegt: leuk die euforie, maar verwacht geen wonderen. Ze denken dat de beurs voorlopig blijft pingpongen tussen hoop en realiteit, en roepen beleggers op om vooral een paraplu mee te nemen – in de vorm van callopties. Want als Musk straks weer afgeleid wordt door een nieuwe AI-startup of een heropgevoerde Twitter-ruzietje, dondert de boel weer net zo hard omlaag.

Daarbovenop zitten we wereldwijd ook nog met rentes, Japanse staatsobligaties en een yen die ineens spierballen toont. Leuk voor de financiële thrillseekers, minder leuk als je gewoon hoopte dat je Tesla-aandeel je pensioen zou redden.

Dus ja: Elon Musk zegt dat hij terug is. Full focus. Werkmodus aan. Of hij Tesla daarmee echt weet te redden, blijft de vraag. Misschien krijgt hij het lek boven. Misschien bouwt hij gewoon een duikboot. Of een raket. Richting Mars. Alles is mogelijk, zolang je het maar met genoeg bravoure roept op X.

En beleggers? Die hopen maar dat Elon deze keer echt komt opdagen voor zijn eigen feestje.