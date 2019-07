Eindelijk: er komt een nieuwe Fiat 500E

Een 500E bemachtigen is ingewikkelder dan even naar de Fiat-dealer lopen en eentje bestellen. Daar komt spoedig verandering in.

We zijn sinds deze week officieel de Volkswagen Kever kwijt. Het retro-autootje op basis van de Golf wist sinds zijn revival in 2002 de harten te veroveren, maar gaandeweg zijn levenscyclus waren niet genoeg mensen overtuigd om er daadwerkelijk eentje te kopen. Je hoort men dan zeggen dat dat logisch is: tijden veranderen en niemand zit te wachten op oude wijn in nieuwe zakken. Kortom: het Beetle-verhaal laat mensen kennelijk denken dat retro-auto’s echt niet meer kunnen. Dat dat niet juist is bewijst Fiat. Hun kleinste stadsauto heet 500, zoals het icoon van 50 jaar terug. Die is ondertussen ook al twaalf jaar op de markt en het wordt eens tijd voor een opvolger.

Die opvolger zou in het huidige tijdbeeld misschien eens elektrisch moeten worden. Bij stadsauto’s maakt een klein bereik minder uit en de auto is compact, dus heeft hij minder kracht nodig. Million Dollar Idea, ware het niet dat er al een Fiat 500E is. Zelfs in Nederland is hij nog af en toe te zien op de weg, want je kan hem hier bestellen. Zoals al gezegd doe je dat niet door binnen te wandelen bij een Fiat-dealer. Derde partijen moeten de auto zelf importeren vanuit Californië of Oregon in de VS. Dat zijn de enige plekken ter wereld waar de 500E officieel wordt verkocht sinds 2014. Waarom alleen hier? Omdat met name California ter behoeve van het milieu elke fabrikant verplicht om minstens één elektrische auto in het assortiment te hebben. De 500E bestaat dus ‘omdat het moet’.



Image-credit: twee elektrische 500-jes naast elkaar, gespot door @ghost op Autojunk.

Dat, in combinatie met de vijf jaar oude techniek zorgt ervoor dat het niet echt een fantastische deal is. De actieradius van 140 km valt met name tegen. Maar zoals gezegd, voor een stadsauto is dat in theorie meer dan genoeg. Ook de prijs valt (met name door de importkosten) tegen: meer dan 30.000 euro. Het is allemaal niet rampzalig, maar de ontwikkeling staat niet stil en de potentie is er om een veel betere auto te maken. FCA realiseert zich dit, en bereid zich voor op een nieuwe 500E. Dit keer eentje die vanaf het begin al bedoeld is als een goede elektrische auto.

De fabriek in Mirafiori, Turijn, bereidt zich voor op de productie van de nieuwe 500E. Pietro Gorlier, de CEO van Fiat voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten, bevestigt tegenover Reuters dat ze ermee bezig zijn. FCA zou eerder al geïnvesteerd hebben in elektrische aandrijving, maar zette het even op stand-by toen er wellicht iets zou gebeuren tussen het concern en Renault. Dat gebeurde niet en dus gaat Fiat zelf 700 miljoen euro investeren in het verwezenlijken van een nieuwe Fiat 500E.

De fabriek zou dit jaar al op gang komen en halverwege 2020 start de productie van de kleine elektrische auto. Of dit betekent dat er tegen die tijd ook een compleet nieuwe benzine-versie van de 500 komt, is niet bekend.

Image-credit: Fiat 500E via @dutchstylez op Autojunk.