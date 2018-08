Tesla Model S maakt enorme klapper in Nijmegen

Helaas zijn er gewonden te betreuren.

Een zwaar ongeval gebeurde eerder vandaag in Nijmegen. Op de Sionsweg, een buitenweg met veel groen, kwam een Tesla Model S frontaal in aanraking met een boom. Vanwege het vele groen op de S100-weg is een aanraking met een boom naar aanleiding van een crash bijna onvermijdelijk.

Doordat de Model S frontaal op een boom klapte, was de klap en is de schade enorm. In de Tesla zaten vier personen en zijn vrijwel allemaal gewond geraakt. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Helaas waren onder de gewonden een zwangere vrouw en een klein kind. Meerdere personen werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het incident. De voorkant van de Tesla Model S ligt compleet in puin. Zoals gebruikelijk bij een crash met een elektrische auto, werd de brandweer ook opgeroepen. Mochten de accu’s spontaan vlamvatten, dan is de brandweer aanwezig om in te grijpen. Na afloop werd de Tesla afgevoerd door een berger.

Fotocredit: GinoPress B.V.