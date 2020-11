Volkswagen Golf 8 R is officieel en kan 270 - Autoblog.nl

De spiksplinternieuwe Volkswagen Golf 8 R is zo’n auto die alles kan.

Het is misschien wel de ideale allrounder: de Volkswagen Golf R. Het is zo’n auto waarmee je in principe alles kunt. Of het nu gaat om knallen over de Autobahn, sprinten, trackdays, boodschappen, wintersport of op vakantie: met de Golf R kan het allemaal. Daarbij is het een gewone praktische Golf met vijf deuren, een ruime kofferbak en vierwielaandrijving.

Volkswagen Golf 8 R

Gaat dat ook het geval zijn met de nieuwe Volkswagen Golf 8 R? Want dit is ‘m namelijk. De auto werd een tijdje geleden al bevestigd en aangekondigd, dus de primeur is bijna een formaliteit.

Omdat de Golf VIII en Golf GTI al bekend zijn, lijkt de Volkswagen Golf R geen grote verrassingen te herbergen. Aan de andere kant: Volkswagen heeft in de afgelopen 17 jaar al meer dan 200.000 ‘R’-modellen gebouwd. Logisch dat ze het niet compleet anders gaan aanpakken.

Minder anoniem

De Golf R wordt boven de Golf GTD, GTE en GTI gepositioneerd. Ten eerste het qua uiterlijk. De vorige Golf R (met name het pre-facelift model) was wel heel erg anoniem. De nieuwe heeft een agressievere bumper met een nieuwe grille en luchtinlaat aan de voorzijde.

De grille is voorzien van een blauw streepje (zoals deze rood is bij de GTI bijvoorbeeld). Standaard staat de Golf R op 18 inch velgen, optioneel zijn 19 inch Estoril-velgen leverbaar. Voor een betere wegligging is de rijhoogte met 20 mm verlaagd (ten opzichte van de GTI) en krijg je speciale remmen.

Akrapoviç

Aan de achterzijde is Volkswagen eindelijk los gegaan. We zien een grote dakspoiler, hoogglans zwarte diffusor en vier uitlaten. Optioneel is een titanium R-Performance uitlaatsysteem leverbaar, vervaardigd door Akrapoviç. Achterop prijkt geen typeplaatje. Enkel een Volkswagen-logo (dat tevens de bediening is voor de achterklep) en een R-Logo. Lekker clean.

Nu we het toch over de kont hebben van de Golf R, een Golf R Variant is min of meer bevestigd. Op de vraag van Autoblog aan Volkswagen kregen we het antwoord dat de Golf R Variant heel erg goed scoorde. Die komt er dus ook gewoon.

Interieur Volkswagen Golf 8 R

Het interieur is een groot aankoopargument voor een Golf R. Het was namelijk verzorgd, keurig afgewerkt en opgetrokken uit fraaie materialen. Niet op premium-niveau, maar wel fraaier dan het binnenste van een Focus of Mégane. Optioneel zijn er dikke sportkuipen leverbaar, gehuld in leder. Die hadden eigenlijk wel standaard mogen zijn. Wat je dan misschien weer niet standaard wenst is de DSG automaat met dubbele koppeling.

DQ381 DSG

Dik 17 jaar geleden debuteerde deze transmissie op de VW Golf R32, en tot voor kort was het altijd een optie. Vanaf nu is het de enige keuze, een handbak is niet mogelijk. Op zich geen reden tot klagen: de DSG (DQ381 specificatie) is gewoonweg sneller en effectiever en zo lekker was de handbak uit de vorige Golf R ook weer niet. Speciaal voor de R krijg je wel afwijkende flippers.

Motor

Dan zijn we nu aanbeland bij de reden waarom een Golf R wil: de motor. Het is een 2.0 TSI viercilinder. Deze is goed voor 320 pk aan vermogen en een maximum draaimoment van 420 Nm. Dat koppel is van 2.000 tot 5.000 toeren beschikbaar. Het vermogen piekt van zo’n 5.500 tot 6.500 toeren. Wat het doet met de prestaties? Geen idee. Een sprinttijd wordt niet gecommuniceerd. De topsnelheid is 250 km/u, begrensd uiteraard.

R-Performance Pack voor Volkswagen Golf 8 R

Je kan ook kiezen voor het R-Performance Pack. Dan bedraagt de kilometerstand 270 km/. Ook krijg je dan 19” velgen, een nog grotere dakspoiler en twee extra rijmodi, waaronder een Nürburgring-modus. Ook wordt de ‘Ringtijd vermeld: de Golf R doet het de Nordschleife in 7:53, dat is zeventien seconden sneller dan de Golf 7 R. Dan moet je wel de optionele Michelin Pilot Sport Cup 2 banden bestellen. Kortom, het klinkt weer als een prettig pretpakket!

Prijzen en beschikbaarheid van de nieuwe Volkswagen Golf 8 R volgen later.

Bewegend beeld is er alleen vanuit de ‘spyhoek’, zie onder de video geschoten door Automotive Mike.