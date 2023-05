Op vakantie een leuk vervoersmiddel huren? Pas dan goed op!

Tuurlijk is het ‘kicken’ om op vakantie een leuk vervoersmiddel te huren. Maar neem alsjeblieft deze tip ter harte: Pas op!

Het gaat allemaal ongemerkt, maar het is inmiddels alweer bijna juni. En in die maand begint de zomer en je weet wat dat betekent; vakantie. De grote vakantie welteverstaan. Lekker met je bips naar een lekker warm land, het liefst in Zuid-Europa.

En als je daar dan bent, is het wel leuk als je een beetje een goed vervoersmiddel onder de kont hebt. Tuurlijk, dat kan je eigen auto zijn (is best een eind rijden, toch?), maar je kunt ook ter plaatse iets leuks huren.

Maar daarmee is het wel oppassen geblazen, blijkt uit cijfers die Het Laatste Nieuws heeft verzameld. Er gebeuren namelijk steeds meer ongelukken mee.

Leuk vervoersmiddel huren? Pas dan goed op!

Het gaat dan voornamelijk om quads en scooters, al gaat het ook steeds vaker mis met jeeps of andersoortige leuke vervoersmiddelen als buggy’s of gewone cabrio’s. Maar vooral de eerste twee genoemden zijn bijna een garantie voor een ongeluk.

In de laatste vijf jaar verdubbelde het aantal ongevallen met die dingen, blijkt uit cijfers van Europese veiligheidsorganisaties. En dat komt echt niet alleen doordat de bestuurders roekelozer zijn geworden.

Er worden namelijk steeds meer scooters, quads en andere leuke vervoersmiddelen te huur aangeboden. En je weet, als er iets mee te verdienen valt, komen er ook beunhazen om de hoek kijken. Beunhazen die slechte producten verhuren.

Daarbij moet je denken aan ondeugdelijke remmen, loszittende sturen, gladde banden of versleten schokdempers. Dat in combinatie met veelal onervaren bestuurder op plaatsen die ze niet kennen, is vragen om ongelukken.

Hou je vakantie leuk en pas een beetje op!

Tips om het veilig te houden zijn er natuurlijk ook. Ga allereerst niet in zee met de goedkoopste amateur die gare scooters in de verhuur heeft. Betaal liever iets meer voor een nieuwer en beter onderhouden exemplaar.

Draag de goede kleding en zeer zeker een helm. Natuurlijk, het is warm op vakantie, maar met je blote hoofd over de steentjes schrapen voelt ook niet fijn. Flipflops en een lekker kort broekje op de Vespa doen het vast goed op Instagram, maar je kan er ook een eigen aflevering mee krijgen in Zon Zuipen Ziekenhuis.

En ten overvloede; je wil al helemaal niet in dat programma komen omdat je met je bezopen kop onderuit bent gegaan. Dan heb je niet alleen lelijke littekens -als je mazzel hebt-, maar ben je ook gewoon een oelewapper. En dan niet in de Spaanse betekenis…

Dus, wil je op vakantie een leuk vervoersmiddel huren? Pas dan wel een beetje op.