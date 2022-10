Dit is de dikste C-segment station van het moment

Qua uiterlijk dan, onderhuids is het nog gewoon een brave Opel Astra.

Opel was ooit een merk dat vooral heel veel saaie auto’s bouwde, maar ook leuke sportieve auto’s. Helaas heeft Opel de OPC-afdeling opgeheven, juist nu ze een hele fraaie en frisse designtaal hebben gevonden. Daarom is het eeuwig zonde dat we nooit een OPC-versie zullen zien van de huidige Astra.

Opel presenteerde onlangs wel de Astra GSe, maar dat is niet veel meer dan een vlotte hybride. Qua uiterlijk heeft Opel ook weinig veranderd. Ze hebben de Astra alleen andere velgen gegeven en een stuk van de voorbumper zwart gemaakt.

Mocht je dat een beetje lafjes vinden, dan kun je – zoals vanouds – terecht bij Irmscher. Hun versie van de Opel Astra hatchback lieten ze al eerder zien, maar nu tonen ze ook de Sports Tourer.

Met zijn dikke bumpers en blauwe kleur doet deze gelijk denken aan de Opel Astra OPC Wagon uit 2002, de eerste en tevens laatste Astra OPC stationwagen. Het verschil is alleen dat het bij deze Irmscher puur in het uiterlijk zit.

De kit van Irmscher bestaat uit een voorspoiler, een achterspoiler, side skirts en eventueel nog striping. Ook is er de keuze uit een reeks Irmscher-velgen, in de maten 18 en 19 inch. De Astra is tevens voorzien van verlagingsveren die de auto 30 mm dichter bij het asfalt leggen. Wel even oppassen bij drempels met die bumperlip.

Zoals gezegd is onderhuids nog alles standaard bij de Irmscher Astra Sports Tourer. Je hebt dus hooguit 225 pk en 360 Nm koppel, als je bij Opel de Astra GSe besteld hebt. Dat is meer dan de Astra OPC Wagon destijds had, maar die vergelijking gaat natuurlijk een beetje mank.