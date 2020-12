PSA en Toyota komen met nieuwe lading elektrische busjes - Autoblog.nl

PSA plakt voor of achter al hun busjes een ‘e’, al dan niet met puntjes. Toyota doet gezellig mee.

Het aanbod van elektrische bedrijfswagens wordt in een rap tempo geëlektrificeerd. Omdat busjes vaak in drie- of vierlingen komen gaat het hard. De grote en middelgrote jongens van PSA hadden we al gehad. Voor de geïnteresseerden: we hebben het dan over de e-Boxer, ë-Jumper, Movano-e, e-Expert, ë-Jumpy en Vivaro-e. Binnenkort zie waarschijnlijk je door de bomen de bus niet meer, want er zijn nog meer elektrische busjes van PSA in aantocht.

Compacte busjes

De compacte busjes van Peugeot, Citroën en Opel moesten nog even op hun beurt wachten. Die zijn ze echter niet vergeten bij PSA. Het Franse concern verzekert ons dat ook de e-Partner, ë-Berlingo Van en Combo-e in aantocht zijn. Als die gearriveerd zijn is het complete bestelwagenprogramma van PSA geëlektrificeerd.

Toyota

Toyota is weliswaar geen onderdeel van PSA, maar op bedrijfswagengebied werken ze wel samen. Daarom is het geen toeval dat ook Toyota vandaag een nieuwe elektrische bedrijfswagen aankondigt: de Proace City Electric.

Technische details

PSA en Toyota delen ook alvast de eerste technische details. De busjes staan op het eCMP-platform en krijgen de beschikking over een 50 kWh-accupakket. Qua vermogen krijgen de bedrijfswagen tot 136 pk mee. AC-laden kan tot 7,4 kW en driefasenladen met 11 kW behoort ook tot de mogelijkheden. Op wat voor actieradius je moet rekenen houdt PSA nog even onder de pet.

Geen primeur

Compacte elektrische bedrijfswagens van dit formaat zijn geen primeur voor PSA. Van de vorige generatie Berlingo en Partner werden namelijk ook al een elektrische versie geleverd. Die heetten alleen net iets anders, namelijk Berlingo Electric en Partner Electric. Deze busjes moesten het doen met een NEDC-actieradius van 170 km. De ë-Berlingo en e-Partner kunnen er wat dat betreft bijna niet op achteruit gaan.

Personenbusjes

De elektrische aandrijflijn is niet alleen voorbehouden voor de bedrijfswagenvariant. De personenbusjes worden ook geëlektrificeerd. Dat betekent dat er dus ook een e-Rifter, ë-Berlingo, Combo-e Life en een Proace City Verso Electric komen. Al deze busjes zullen volgend jaar op de markt verschijnen.