Overige merken: dit zijn de tien leukste op Marktplaats

De categorie ‘overige merken’ is misschien wel het leukste ‘merk’ van Marktplaats!

Het is de leukste categorie waar we eigenlijk te weinig op kijken. Die van ‘overige merken’ Je kent het vast wel. Dan heb je in de Marktplaats-zoekmachine een keuze aan veel, heel veel merken, maar dan staat er nog bij ‘overige merken’.

Daarom slingeren we vandaag de laptops aan om te kijken welke auto’s nu het opmerkelijkst zijn in deze categorie. Heel toevallig waren het ook de duurste. Vreemd. Hier komen ze!

JAC IEV7S

€ 32.995

2020

50 km

In de categorie ‘overige merken’ beginnen we met JAC. Het leuke van de hele transitie naar elektrische auto’s is dat de ouderwetse status quo even goed wordt getest. Sommige merken hebben hier meer moeite mee dan anderen. Er zullen merken verdwijnen, maar ook merken bijkomen. Een van dat soort auto’s is de JAC IEV7S. Het is een Chinese compacte crossover met elektrische aandrijving. In dit geval een motor met 116 pk en een range van 280 km.

Plymouth Road Runner

€ 42.750

1971

kilometers onbekend

Man wat de late jaren ’60 en vroege jaren ’70 leuk. Althans, als je in de verenigde Staten woonde en niet heel erg veel waarde hechte aan crashprotectie. De Muscle Cars uit deze specifieke periode waren namelijk weergaloos. De Plymouth Road Roadrunner Super Bird hebben we al eens behandeld, die had de kenmerkende spoilers. Dit is de auto zonder die aerodynamische hulp. Dit was het laatste jaar dat de Muslce Cars nog echt veel vermogen hadden, hierna werden de auto’s ernstig gecastreerd vanwege emissie eisen. Dit exemplaar is een heeft de zeldzame 340 BBL onder de kap. Gezien de prijzen die je voor een mooie Camaro of Mustang soms kwijt bent, valt dik 40 mille behoorlijk mee.

Quattro Q7 5.9 quattro

€ 45.000

2011

156.145 km

Dit kun je vaker tegen komen, een auto van het merk Quattro. Maar het is toch overduidelijk een Audi? Dat klopt, maar de officiële fabrikant van de Audi RS modellen is tegenwoordig Audi Sport. Dat bedrijf heette nog niet zo lang geleden Quattro Gmbh. Nu kan het zijn dat een auto wordt geïmporteerd en men even niet goed oplet bij het invoeren van de gegevens. Ondanks dat de Q7 geen ‘RS’ in de naam heeft, werd het koppelmonster auto door QUattro GmbH in Neckarsulm gebouwd. Het 5.9 gedeelte klopt ook, want de motor heeft namelijk een slagvolume van 5.934 cc. In dit geval is het een lekker luxe uitgeruste zevenzitter met two-tone bekleding. Is dit grijze monster de perfecte wintersportauto?

Adria Twin 600 SLT

€ 53.000

2017

50.000 km

Het is een idee waar veel autoliefhebbers niet aan moeten denken: een camper. Maar waarom eigenlijk niet? Als die gehele coronacrisis afgelopen is, is dit de perfecte auto om het F1 circus te volgen. Je slaapt en leeft altijd in je eigen ruimte, terwijl je met gemak overal in Europa kunt komen. Deze Adria buscamper heeft als voordeel dat het camper-gedeelte ‘in de bus’ is gebouwd, dus niet met zo’n enorme opbouw. Ondanks dat de auto in de categorie overige modellen valt, is de basis overigens een Fiat Ducato.

DAX Cobra

68.995

1987

12.000 km

Dax geldt als een van de beste replicabouwers als het gaat om Lotus Sevens en met name Cobra’s. Je kan voor een Cobra kopie alle kanten op. Van Superformance tot een glasvezel koetswerk die je op een Sierra-chassis mag gaan solderen. De Dax is véél serieuzer dan dat. De hardware is meer dan uitsekend. Ondanks de Ford 427-badge, ligt er een Chevy 350 in, deze is gekoppeld aan een onverwoestbare Tremec vijfbak. Absoluut een auto voor mensen met een sterke maag. Ook qua prijs, want goedkoop is een dergelijke auto niet.

International Harvester Scout II 5.7 V8

€ 69.000

1978

71.315 km

Een van de meest interessante merken is International Harvester. Mert name hun Scout was heel erg interessant. Het was in principe een van de eerste luxere SUV’s, samen met de Range Rover en Jeep Wagoneer. De Scout was wel iets stoerder en praktischer dan die twee. Dit model is een pareltje. Er zit een dak op voor het volledige SUV-gevoel, maar je kan het geheel er ook vanaf halen om zo een gigantische cabrio te creëren.

Maxus EV80 Rolstoelbus

€ 69.960

2018

100 km

Er gaan dagen voorbij dat we de producten van Maxus niet behandelen. Maxus is een Chinees merk dat zich specialiseert in elektrische busjes of nog beter, vrachtvervoer middels waterstof. De naam komt van de LDV Maxus, een grote bestelbus. De auto die we hier behandelen is zeer specifiek. Het is namelijk een Rolstoelbus, dus compleet met lift. Een elektrische rolstoelbus is een bijzondere categorie, maar als je er eentje nodig hebt: deze staat te koop.

KTM X-Bow R Red Bull

€ 84.950

2018

8.400 km

Het Oostenrijkse merk KTM kennen we van de vele Autoblogcollega’s die een dergelijke fiets rijden. De oranje zwarte tweewielers hebben een bijzondere aantrekkingskracht op de motormuizen onder ons. Voor de KTM-liefhebber die het bij vier wielen wil houden is er de X-Bow (spreek uit crossbow). Het is in feite een kleine, lichtgewicht trackday-speeltje. Met deze specifieke X-Bow kun je helemaal uit je dag gaan, want het is een X-Bow R, dus met 300 pk (alhoewel 400 paarden ook mogelijk zijn). In dit geval krijg je er ook nog Red Bull stickers bij. In feite ben je dus gewoon Max Verstappen als je hier in rijdt.

Donkervoort D8 GTO Bilster Berg Edition

137.500

2016

18.588 km

Uiteraard is Donkervoort ook een goede reden om even te checken of er wat leukst staat bij ‘overige auto’s. Sowieso is dat handig als dit een autotype is dat je leuk vindt: DAX, Westfields, Robin Hoods, Silva’s, Irmschers: je vindt ze allemaal in deze categorie. De koning onder deze lichtgewicht specials is deze Donkervoort D8 GTO Performance Bilster Berg Edition. Het is een van de meest ultieme Donkervoorts, met een leeggewicht van 765 kg. De motor komt uit de Audi TT RS Plus, dus een 360 pk vijfcilinder. In plaats van een enorm lange carterbak, heeft de D8 een drysump smeersysteem. Raar maar waar: @Wouter past erin!

Morgan Plus Six Limited Edition 60

€ 139.500

2020

40 km

Dan zijn we nu aanbeland bij de gaafste en de duurste inde categorie ‘overige merken’. Het betreft deze Morgan. Het is een speciale Limited Edition om het 60 jarig jubileum te vieren dat Louwman deze karaktervolle sportwagens in Nederland importeert. Laat je je niet misleiden door het klassiek aandoende uiterlijk. Deze Morgan heeft namelijk dezelfde motor onder de kap als de Toyota GR Supra en BMW Z4 M40i. In de Morgan Plus 6 levert ‘ie 340 pk, maar vergeet niet dat deze auto slechts 1.060 kilogram weegt.