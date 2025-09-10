Opel gaat tóch niet de Capri achterna met nieuwe Manta

Waar blijft die verrekte Opel Manta jonguh?!

Ford maakte vorig jaar de tongen los met de nieuwe Capri, wat geen coupé is maar een crossover. Opel had echter al eerder een dergelijk onzalig idee. In 2021 kondigde de toenmalig CEO aan dat de Manta een comeback zou maken als crossover. Deze auto zou ergens rond 2025 uit moeten komen. Dat is nu dus, maar op de IAA was in geen velden of wegen een Manta te bekennen.

Tijdens de beurs zaten we om de tafel met Opel CEO Florian Huettl, dus dit was een uitgelezen kans om te vragen hoe het zit met de Manta. De Opel-baas begon zijn antwoord door te zeggen dat deze naam een “hoge emotionele potentie” heeft. Dus, er komt een nieuwe Manta?

Nou, nee. “In de huidige situatie, waarin we zien dat de vraag naar EV’s niet het pad volgt wat we hadden voorspeld, moeten we bepaalde keuzes heroverwegen.” Huettl laat weten dat we in de nabije toekomst géén Manta hoeven te verwachten. Oftewel: de eerdere plannen zijn in de ijskast gezet.

Het goede nieuws is dus dat de naam Manta niet te grabbel wordt gegooid, het slechte nieuws is dat er überhaupt geen nieuwe Manta komt. Al moeten we nooit nooit zeggen. “We zien de Manta nog steeds als een van de Opel heritage thema’s, en we blijven kijken naar manieren hoe we dit terug kunnen brengen,” aldus Huettl.

Wat gaat er nog wel komen? Daarover laat de Opel-baas nog niet veel los, maar er is in ieder geval een compleet nieuwe Corsa in aantocht. En zoals we gisteren schreven wordt die alleen nog maar elektrisch.