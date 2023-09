Het gaat lekker met de autobranche in Nederland

Een mooi tweede kwartaal voor de autobranche in Nederland, blijkt uit cijfers.

Goede cijfers voor de Nederlandse auto- en motorbranche. De maand september is aangebroken en dat betekent dat de getalletjes over het tweede kwartaal binnensijpelen. Zo ook met betrekking tot de auto- en motorbranche in ons land.

Op meerdere vlakken binnen de branche is er sprake van een omzetstijging. Er zijn zelfs uitzonderlijke stijgingen. De cijfers zijn afkomstig van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en zijn een vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Een korte samenvatting.

Handel en reparatie van personenauto’s +49,1%

Importeurs van nieuwe personenauto’s +29,2%

Gespecialiseerde reparatiebedrijven +11,4%

Handel in auto-onderdelen +8,2%

Handel en reparatie in motoren +1,4%

In het geval van de handel en reparatie van personenauto’s is de omzetstijging zelfs het grootste sinds 2005. Volgens het CBS komt dit met name door de groeiende verkoop van elektrische auto’s. Ook het uitleveren van nog openstaande orders en bestellingen draagt bij aan de omzetstijging.

Ondanks de mooie stijging in het tweede kwartaal zijn ondernemers nog pessimistisch over toekomstige kwartalen. De branche maakt nu een inhaalslag, bijvoorbeeld omdat chiptekorten nu verleden tijd zijn. Als de achterstanden zijn weggewerkt is het nog maar de vraag wat er overblijft van die omzetstijging. Het vooruitzicht voor de komende maanden is onzeker. Het derde en vierde kwartaal zal moeten uitwijzen of de cijfers over het tweede kwartaal inderdaad te rooskleurig waren.