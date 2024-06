Opgefriste BMW M2 heeft schitterende wielen (en meer pk)

De opgefriste BMW M2 maakt ons helemaal blij!

Wat waren ze gaaf, hé? We hebben het over die roze BMW M4 Cabriolet die hoofdredacteur @michaelras afgelopen maand zag op Villa d’Este en natuurlijk de bruine BMW M3 Touring van een Belgische petrolhead die gisteren voorbij kwam. Natuurlijk helpen de originele kleuren heel erg mee, maar er is nog een reden: de zilveren wielen!

Het goede nieuws is: de opgefriste BMW M2 heeft ze ook! Ja, dat is voor ons het grootste nieuws. Na jaren van knakige bicolor-wielen, diamant cut, maffe concave en andere zeer tijdgevoelige trends heeft BMW M weer zilveren wielen! Driewerf hoezee!

Meer vermogen!

Welja, we zeggen opgefriste BMW M2, maar het is niet heel veel meer dan dat. We hebben het hier niet over een ingrijpende facelift, net als bij de reguliere vernieuwde 2 Serie Coupé. BMW heeft M2 ietsje bijgepunt. Mocht je twijfelen of je wel of geen M2 moet kopen, maakt BMW de keuze nu iets makkelijker voor je.

Het hoogtepunt in technisch opzicht is de motor. De S58B30 is voorzien van meer vermogen: deze levert namelijk nu maar liefst 480 pk (bij 6.250 toeren), 20 stuks meer dan voorheen. Ook kun je nu ‘revven’ tot 7.200 toeren op de BMW-meeting.

Nu had de M2 niet zozeer meer vermogen nodig, overigens. Alsof je op een avond 48 of 46 bitterballen eet, vol zit je toch wel. Het koppel blijft gelijk. Bij de standaarduitvoering van de opgefriste BMW M2 is dat 600 Nm (tussen 2.650 tot 6.130 toeren).

Prestaties opgefriste M2

Optioneel kun je kiezen voor een handgeschakelde zesbak en die versies hebben 550 Nm. In principe heeft de handgeschakelde M2 nu exact dezelfde specificaties als de M3 sedan en M4 coupé met dezelfde transmissie.

Daarnaast heeft BMW de gaspedaalrespons opnieuw gekalibreerd en alle rijmodi ietsje aangepast. Het resultaat: betere feedback en meer plezier voor de bestuurder. De versie met handbak gaat in 4,3 seconden naar de 100 km/u, de automaat in 4,2 tellen.

Eindelijk is er nu meer keuze voor als je een M2 gaat samenstellen. Zo zijn er nieuwe kleuren, namelijk Sao Paulo Gelb, Fire Rot, Portimao Blau en Skyscraper Grau. Je kan nu ook kiezen voor speciale Individual-kleuren, zoals Java Grün, Voodoo Blau, Grigio Telesto en Twilight Purple.

Prijs en concurrentie

BMW maakt ook een vanafprijs bekend. De opgefriste BMW M2 gaat 123.969 euro kosten. Uiteraard kijken we dan meteen eventjes naar de concurrentie:

De BMW M2 is een unieke auto, zo blijkt maar weer. De Toyota is eigenlijk een BMW Z4 met dak en aanzienlijk minder snel. De Alpine is een speciale lichtgewicht voor mensen die voorheen Lotus reden. De Jaguar staat nog op hun site, maar lijkt alleen uit voorraad leverbaar.

De Cayman zit ook aan het einde van zijn carrière, maar is nog wel te configureren. De Ford zit er gek genoeg het dichtste bij qua concept, vierpersoons coupé met 480 pk en mogelijkheid voor een handbak!

