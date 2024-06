Nederlandse consumenten lenen meer voor auto door overheidsbeleid

De Nederlandse consumenten lenen telkens meer voor een auto, maar niemand in de commentsectie uiteraard.

Auto’s zijn duur. Heel erg duur. Nieuw zijn ze al vaak niet te betalen en ook een beetje nette occasion kost ook een vermogen. Auto’s zijn dermate duur dat we met zijn allen en masse geld moeten lenen om maar een auto te kunnen kopen.

Bij Independer deden ze een onderzoekje en wat blijkt, we zijn alleen maar meer gaan lenen. Gemiddeld lag het leenbedrag van de Nederlander in 2022 nog op 14.471 euro. Stevig, maar in 2024 is dat gestegen naar 16.334 euro! Verreweg de meest voorkomende reden om geld te lenen is erg autogerelateerd. Het betreft namelijk de aanschaf van – dit raadt je nooit – een auto!

Nederlandse Consumenten lenen meer

Ongeveer de helft van alle aanvragen voor een lening zijn voor de aanschaf van een automobiel. Gemiddeld lenen wij Nederlanders 15.665 euro voor een auto. Ook dat bedrag is flink hoger dan twee jaar geleden, toen was het leenbedrag 13.415 euro.

De reden is overigens vrij simpel, volgens de onderzoekers. Het komt namelijk door de gestegen BPM. Die wordt weliswaar geheven op nieuwe auto’s, maar ook op gebruikte auto’s zit nog belasting, de zogenaamde rest-BPM. Zolang die blijft stijgen, moeten mensen meer lenen.

Het is niet alleen de gestegen BPM

Is dat de schuld van de overheid? Nou, het is eigenlijk de schuld van de gene die leent. De belastingen moeten een afschrikkend effect veroorzaken, zodat de consument een schoner voertuig gaat kopen. Of geen. Echter lenen we maar wat graag geld bij om een dikkere auto te kopen.

Verder zijn hogere lonen, inflatie en gestegen prijzen voor onderdelen zorgen voor hogere prijzen en leenbedragen.

Het wordt niet gezegd, maar het is natuurlijk van de zotte om zoveel te lenen voor een auto. Zoals mijn docent Electrotechniek altijd zei: je moet niet lenen voor Porsche, maar sparen voor een Toyota. Daar wordt je uiteindelijk rijker van.

Wie lenen het meest? En het minst?

Dan willen jullie nu ook weten in welke provincie het meeste geleend wordt. Dat zijn mensen uit Flevoland, daar is het gemiddelde leenbedrag 18.679 euro, perfect voor een witte CLA met zwarte wielen en vier uitlaten. Groningers staan op nummer 2 met 18.023 euro, maar daar zitten vast een paar verbouwingen bij.

Bijzonder is dat Zeeuwen hun reputatie eer aan doen. Die lenen verreweg het minste voor hun auto: slechts 13.000 euro. Dat komt mede door onze Zeeuwse collega @machielvdd, die nog nooit een cent in zijn leven heeft geleend maar wel tweezits roadsters spaart.

