Deze 8 concurrenten zijn volgens Mini géén concurrent

Zeggen dat er geen concurrenten zijn, wil niet zeggen dat er geen concurrenten zijn…

In relatief korte tijd heeft MINI het hele gamma omgegooid. De Mini Cooper driedeurs is helemaal nieuw, evenals de Mini Countryman. De Mini Clubman is (helaas) met pensioen gestuurd en er is een ‘nieuwe’ Mini Cooper vijfdeurs. Dat lijkt een nieuw type, maar is stiekem een oude generatie Mini vijfdeurs die we al jaren kennen.

Het grootste nieuws is de Mini Aceman. Dat is een model tussen de reguliere Mini Cooper hatchback en de Mini Countryman. De naam is afkomstig van een nummer van Babylon Zoo uit 1996 Volgens MINI is het *adem in* de eerste volledig elektrische crossover in het premium compacte segment *adem maar weer uit*.

Prijzen Mini Aceman

Eh, ja. We zijn nu aanbeland op het punt dat een auto met ietwat ruimte in de wielkasten automatisch een crossover is. Ach ja, het is overduidelijk wat de telkens ouder wordende markt wenst: een makkelijke instap. Daarnaast is het altijd handig als je Polen wil binnenvallen of als de straten in je nieuwbouwwijk nog niet voorzien zijn van stenen.

Enfin, onze zeer gewaardeerde collega @RubenPriest legt je in dit artikel uit wat de Mini Aceman is en wat de verschillen zijn tussen de uitvoeringen. Wij hebben voor nu de prijzen van de Mini Aceman voor je!

Aceman E

We beginnen met de Mini Aceman E. Deze is er vanaf 38.990 euro (fiscale prijs: 37.840 euro). Deze heeft een vermogen van 184 pk en 290 Nm, waardoor je in 7,9 tellen naar de 100 kunt snellen. Maximaal haalt de ‘E’ 160 km/u. Dat is net zo hard als de Cupra Born kan blaffen op de Autobahn. De accu is 42,5 kWh groot en de maximale range is 310 km.

Screenshot

Aceman SE

Een stapje hoger is de Mini Aceman SE. De prijs is met 40.990 euro twee mille duurder (fiscale prijs: 39.840 euro). De Aceman SE heeft net dat beetje meer. Dus een bandenverschroeiend vermogen van 218 pk en een boomomwortelend koppel van 330 Nm. De Aceman SE katapulteert in 7,1 seconden naar de 100 km/u en kan een nauwelijks te bevatten topsnelheid van 170 km/u bereiken.

Belangrijk is om te weten dat de 54,2 kWh-batterij zorgt voor een WLTP-actieradius van 406 km (als je de kleine wieltjes besteld). Dus we kunnen niet begrijpen dat mensen de gewone E bestellen, voor dat kleine beetje meer heb je met de SE betere prestaties en kom je verder op een lading.

Er zijn wél Mini Aceman concurrenten

Dan de concurrenten van de Mini Aceman. Zoals MINI zegt zijn ze de eerste in hun klasse, dus zonder concurrenten. Prima, dus keken we naar enigszins soortgelijke auto’s die het zelfde bedrag kosten (normaal gesproken noemen we dat concurrenten)

Er zijn dus geen tegenhangers voor de Mini Aceman, aldus Mini. Wellicht dat ze Stellantis niet erkennen, want dat concern heeft een paar rechtstreekse tegenstrevers in huis, met name de DS en Alfa Romeo zijn bijna gelijk geprijsde alternatieven. De Volvo is natuurlijk dé concurrent. Mochten jullie het gek vinden dat Honda nauwelijks wat in Nederland verkoopt, check hun megamoppenboek welke ze ‘prijslijst’ noemen maar eens.

Mocht je niets te doen hebben: de MINI Aceman-configurator staat nu live!