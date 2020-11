Opgefriste Renault Trafic is joliger dan ooit - Autoblog.nl

Eindelijk kunnen we kijken naar de opgefriste Renault Trafic.

Kijk, busjes zijn leuk om mee te werken, maar niet om te ontwerpen. Het nadeel voor een designer is dat je er als designer zo weinig mee kan. Deze zit behoorlijk vast aan het eisenpakket van de afnemers (in dit geval vaak ook aannemers, maar dat terzijde).

Veel bedrijfswagens zijn buitengewoon functioneel vormgegeven. Sowieso, vanaf de B-stijl moet het vooral recht en vierkant zijn. Een bedrijfswagen is een beetje het tegenovergestelde van Oh, Oh Cherso. Inhoud is verreweg het meest belangrijke.

Opgefriste Renault Trafic

Een grote verrassing was de Renault Trafic van de X83-generatie (linksboven). Deze werd in 2001 onthuld. Het bijzondere was de neus en de bijzondere bobbel tussen A- en B-stijl. Het feit dat de auto in het geel werd onthuld, hielp bij aan de feestvreugde. De X83-generatie van de Trafic liep mee tot 2014. Sindsdien staat de Trafic (X82, rechtsboven) in de showrooms te schitteren. Deze is iets conventioneler vormgegeven. Gelukkig is de opgefriste Trafic hier weer om de boel op te fleuren.

Nieuw front

Dat doen ze met een nieuw front. Dat is een behoorlijk aangepakt bij de opgefriste Renault Trafic. Check de verleidelijke welvingen in de motorkap! De koplampen zijn platter en de grille is groter. Daarbij zien we dat er iets meer chroom is gebruikt. Op de afbeeldingen zien we ook een nieuwe kleur: ‘Rouge Carmin’. Of deze kleur iets met de Porsche GTS-kleur (Carmine Red) te maken heeft, is logisch: karmijn is een rode kleurstof.

Combi en Spaceclass

In dit hele specifieke geval gaat het om de Renault Trafic Combi en Spaceclass. Dit zijn de personenuitvoeringen van de bestelbusjes. De SpaceClass is specifiek bedoeld voor ‘business class’-klanten, aldus Renault. Voor de mensen die luxe boven alles wensen. Hotels gebruiken dit soort busjes als luxe shuttle vervoer.

Het interieur van de opgefriste Renault Trafic is heel veelzijdig en kan voor diverse toepassingen gebruikt worden. Met name Franse tradities kunnen goed worden voortgezet in de Renault Trafic, zoals het eten van kaas, drinken van wijn (wel met chauffeur!) of het nuttigen van een buitenechtelijke relatie. Het kan allemaal in de nieuwe Trafic.

De Trafic Combi is juist voor de lagere klasses. Dit soort busjes zie je vaker bij nachtelijke taxivervoerders, vaak met inzittenden die vechten tegen de antiperistaltiek.

Motoren opgefriste Renault Trafic

Er zijn drie motoren leverbaar voor de opgefriste Renault Trafic. De instapper is een 110 pk sterke diesel, standaard gekoppeld aan een hadbak. Nieuw is de 150 pk sterke dCi 150. Hierbij kun je kiezen uit een handbak of EDC-automaat. Het topmodel is de dCi170 (inderdaad, met 170 pk). Deze heeft altijd de automaat tot zijn beschikking.

Renault zal meer details van de opgefriste Trafic delen met ons begin volgend jaar. Daardoor moet het mogelijk zijn om een glimp van de achterzijde op te kunnen vangen. Goed nieuws voor de ondernemers onder ons: dan wordt ook alle nieuwe bestelwagen varianten onthuld.