Mercedes wil door met Valtteri Bottas

Verrassing!

Vlak voor de Grand Prix van start gaat heeft Mercedes teambaas Toto Wolff voor 99 procent bevestigd dat Valtteri Bottas ook volgend jaar uitkomt in een Silberpfeil. Voordat er handtekeningen worden gezet moeten er volgens de Oostenrijkse honcho alleen nog kleine details worden uitgewerkt. Wolff zegt tegen persbureau Reuters dat het een ‘no-brainer’ is om Valtteri een langer verblijf bij het team aan te bieden:

Het is een no-brainer om volgend jaar door te gaan met Valtteri Bottas. We moeten alleen het papierwerk nog even regelen.

Het is niet toevallig dat deze woorden een dag na het bericht komen dat Vettel een nieuw contract heeft ondertekend bij Ferrari. Mercedes was in gesprek met de Duitse wereldkampioen om volgend jaar of eventueel vanaf 2019 de handen ineen te slaan, maar die deur werd daarmee dicht geslagen.

Bottas doet het voorlopig verdienstelijk bij Mercedes en won dit jaar al twee races. Teamgenoot Hamilton is ook blij met de Fin, hoewel dat er ook mee te maken zal hebben dat hij waarschijnlijk inschat dat hij Valtteri over een heel seizoen moet kunnen hebben.