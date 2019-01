Tesla bezwijkt onder druk, verlaagt prijsverhoging

Goed nieuws voor de budget gebonden milieuridder.

Het was het schandaal van 2016: de nieuwe MacBook Pro’s van Apple. Het merk staat erom bekend vragen te stellen die al erg hoog zijn. Echter, de stijgingen van de nieuwe laptops waren niet alleen enorm, ook de accessoires waren bizar hoog geprijsd. Een USB-C naar USB-B verloopstukje koste maar liefst 25 euro en dat was zo ongeveer het goedkoopste accessoire. Het hele internet stond op zijn kop. Het Uber-arrogante techbedrijf uit Cupertino bezweek onder de druk en bood tijdelijk enorme kortingen aan op alle accessoires.

De vergelijking tussen Apple en Tesla is snel gemaakt. Natuurlijk zijn er verschillen: Bij Tesla zijn de producten daadwerkelijk vernieuwend. Helaas voor Tesla is er ook een overeenkomst: ook zij hebben een dergelijk scenario als bovenstaande meegemaakt. Zo werd onlangs bekend gemaakt dat Tesla de prijzen voor het gebruik van de superchargers enorm gaat verhogen. In Nederland ging de prijs van 20 cent per kilowatt uur naar 28 cent. Met het geld wil Tesla het netwerk van superchargers vergroten.