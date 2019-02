In kelder gevonden Giuletta SZ verkocht voor half miljoen

Kijk, dat zijn de betere barnfinds!

Door de nog altijd voortdurende klassiekergekte is men naarstig op zoek naar de meest zeldzame, waardevolle auto’s. Haarfijne auto’s die altijd netjes in de garage hebben gestaan leveren uiteraard het meeste geld op, maar men kan eveneens een goede zakcent verdienen met de betere schuurvondst. Of keldervondst, in dit geval.

Aan het eind van 2018 werd er in het Italiaanse Turijn een zeldzame Alfa Romeo Giulietta Sport Zagato, die er een stuk beter uitziet dan de nieuwe versie, uit een ondergrondse garage c.q. kelder gehesen. De door de legendarische koetsenbouwer gevormde sportauto had daar liefst 35 jaar staan weg te stoffen.

De auto behoorde oorspronkelijk toe aan een monteur, die de Giulietta op een zeker moment in de kelder had weggezet. De man zal ongetwijfeld lange tijd fanatiek zijn auto hebben onderhouden, maar toen de lift waarmee de kelder betreden kon worden het begaf, besloot hij om onduidelijke redenen geen energie meer in de auto te steken. Daarmee werd de SZ uit 1962 aan zijn lot overgelaten.

Toen de eigenaar van de Zagato, waarvan er minder dan 250 zijn gemaakt, kwam te overlijden, leek het erop dat de Alfa Romeo nooit weer het daglicht zou zien. Volgens de Facebook-pagina waarop het verhaal onder de aandacht werd gebracht had de eigenaar namelijk geen testament achtergelaten, waardoor geen van zijn familieleden de auto kon overnemen. Zodoende was de auto feitelijk bij niemand in het bezit en kon de vinder hem enkele maanden later naar een veiling sturen. Deze week werd de SZ in Italië geveild, waar hij verkocht werd voor een monsterbedrag van 567.000 euro. Dit terwijl het exemplaar absoluut niet in de beste staat verkeert. Dat gezegd hebbende, technisch schijnt de 1,3-liter viercilinder in de Alfa Romeo, die ongeveer 100 pk produceert, nog in orde te zijn. Het interieur en exterieur verdienen de nodige liefde.