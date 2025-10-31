Deze getunede Subaru is van onverwachte bekende eigenaar

Er wordt een lekker getunede Subaru Forester geveild voor het goede doel vanwege zijn bekende vorige eigenaar. En dat is niet iemand die je perse verwacht.

Formule 1 staat bekend als de koningsklasse van de autosport. Wat betekent dat ook de jetset nogal centraal staat. Er gaat zo veel geld in om, dat een zitje bemachtigen eigenlijk standaard betekent dat je een hele grote zak geld tot je beschikking hebt. Dat merk je in de levensloop van de meeste coureurs. Op jonge leeftijd al van voor naar achter bezig zijn met karten en je hoopt rond je achttiende toch al wel op de radar van één van de teams te verschijnen als je echt een zitje in de sport wil bemachtigen.

Auto’s van F1-coureurs

Dat zie je ook terug in de auto’s waar je F1-coureurs vaak in spot. Max Verstappen rijdt bijvoorbeeld meestal in gloednieuwe auto’s, in het begin nog Renault Clio RS’en maar sindsdien Aston Martins, onder andere. Coureurs als Hamilton kan je kennen van auto’s als de Zonda 760LH maar ook een breed scala aan speciale Mercedessen, ploeggenoot Charles Leclerc heeft ook een arsenaal aan Ferrari’s: je kan wel even doorgaan. Je verwacht dus wellicht dat elke F1-coureur de fase waarin je een goedkope auto van je eigen geld naar smaak maakt, overslaat.

Forester van een F1-coureur

Dat maakt deze Subaru Forester een verrassende afwisseling. Of het je ding is of niet: de oude ervaren Soeb straalt uit dat een baasje er veel liefde in heeft gestoken. En dat baasje is: Liam Lawson. En ja: het is een project dat zeker profiteert van de inkomsten van de Red Bull/Racing Bulls-coureur. Maar de auto werd gekocht als eerste auto door Lawson nog voor hij een fulltime F1-coureur was. Samen met een vriend genaamd Matt Stevens was het idee om van een oude Forester een leuke tuning-auto te bouwen met circuitpotentie. Dat is nu gelukt.

Zoals gezegd, de flink aangepaste Subaru Forester hoeft niet je ding te zijn. Maar er lijken keuzes gemaakt te zijn met een autohart in plaats van geld. En dat kunnen we voor een F1-coureur zeker waarderen. De 234.000 kilometer ervaren Subaru heeft een nieuw hart gekregen: een W20C-motor, een modernere variant onder de welbekende motorenfamilie EJ20. Deze is dankzij modificaties van een racebedrijf, waaronder de VF34-turbo van een Impreza WRX STi, goed voor 300 pk aan de wielen.

Visueel is de Subaru Forester van Liam Lawson en zijn maat voorzien van een matgrijze wrap, BG World-velgen met semislicks, en voor als je niet op het circuit bent een dakkoffer. Het is een welkome afwisseling in de wereld van de F1-jetset om iemand deze keuzes te zien maken op een projectauto, al zal hij niet de volle pond betaald hebben voor alles gezien de sponsorstickers.

Goed doel

Maar goed, ook daar gaan we niet te streng op zijn, want Liam Lawson gaat dit nu niet gebruiken als dagelijks vervoer. Sterker nog: het project is pas recent tot deze ‘afgeronde fase’ (een projectauto is nooit af) gekomen omdat Lawson door zijn drukke leven bijna niet meer in thuisland Nieuw-Zeeland is (en dus ook geen ‘daily driver’ heeft aldaar). Vandaar dat er recent wat voortgang is geboekt aan het Forester-project zodat deze voor een goed doel geveild kan worden. Dat goede doel is I AM HOPE, die zich inzetten voor mentale gezondheid onder jongeren. De winst op het Forester-project gaat daar heen.

Een tof circuitspeeltje bemachtigen terwijl je bijdraagt aan een goed doel en ook nog eens de handtekening (letterlijk en figuurlijk) van Liam Lawson draagt. Cool, toch? Weer eens wat anders dan een gekregen Ferrari of Mercedes. Je kan de veiling hier bekijken al is de kans natuurlijk het grootst dat je Nieuw-Zeelander moet zijn om het ding ook echt te kopen. Of het kost wat moeite, als je dat het waard vind.