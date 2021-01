Proefritten zijn nu toch weer toegestaan? - Autoblog.nl

Gisteren waren proefritten nog verboden, maar vandaag zijn ze weer toegestaan?

Het hele coronavirus laat zijn sporen na. Het is niet de eerste keer dat we het schrijven. Werkelijk elke branche lijkt geraakt te worden door het virus of door maatregelen omtrent het virus.

Proefritten niet toegestaan

Zowel de Formule 1, internationale autoverkoop, autobeurzen: alles heeft eronder geleden. Ook dichter bij huis zien we dat. Een van de maatregelen van de huidige lockdown is dat proefritten niet meer mogelijk waren.

Daar was de Bovag het niet mee eens. De branchevereniging vroeg daarom om uitleg bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die bleken voor rede vatbaar te zijn. Een grote boze meute hoefde gisteren dan ook niet het Binnenhof op te stormen en vernielingen te aan te richten. Op de corona-website van de rijksoverheid staan de wijzigingen vermeld.

Proefritten dus wél toegestaan

Het verbod op proefritten is dan ook teruggedraaid. Uiteraard is het wel de bedoeling dat men zich aan alle maatregelen houdt. Dit betekent overigens niet dat de showrooms weer open gaan en je met de familie op zaterdag kunt koffie drinken en taart eten op de Autoboulevard in Utrecht. Het oriënteren is nog altijd niet toegestaan, gelukkig kun je op internet voor veel dingen terecht.

Het gaat om een proefrit die je thuis (of openbare locatie naar keuze) kan maken. De verkoper komt naar je toe gereden, dan maakt de prospect in zijn eentje de proefrit. Omslachtig is het natuurlijk wel, maar op deze wijze zijn er tenminste nog opties voor zowel de koper als verkoper. Ook voor leaserijders is deze constructie mogelijk.

Uitleg

Nu de proefritten weer toegestaan zijn, is het nog niet allemaal hosanna voor de autobedrijven. Over de showrooms zelf heeft de Bovag ook om uitleg gevraagd. Ondanks dat de showroom niet open kan zijn voor verkoop, moet de ruimte gebruikt kunnen worden als wachtruimte voor onderhoud en receptie. Ook zogenoemde instructieritten zijn (uiteraard) niet mogelijk. Bij het afleveren van een auto, moet dat bij de klant thuis gebeuren.

