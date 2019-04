Opvallen met een Porsche 911 doe je zo

Je moet wat om op te vallen bij de betere Porsche meeting.

Wie weleens op een Porsche meeting is geweest, zal het wel zijn opgevallen. Met een gewone 911 val je niet meer op. In Amsterdam en Maastricht zie je de saaiste 911’s (altijd een Carrera 4S) in het grijs, zwart, donkergrijs, antraciet en rookzilver en lichtzwart. Heel erg leuk allemaal, maar op een meeting wordt je dan nauwelijks aangekeken.

Kijk, als je een ‘Exclusive’ lakkleur hebt gekozen of een setje bijzondere wielen, maak je al iets meer de blits. En als je in een Ruf of Singer komt aanrijden, hoef je niets meer uit te leggen. Maar er zijn contreien op de wereld waarmee je zelfs met die auto’s niet voldoende opvalt. Gelukkig heeft Oil Stain Lab daar een oplossing voor.

Hun creatie is namelijk knotsgek te noemen. De basis is een buizenchassis met aan de voorkant de snuit van een klassieke Porsche 911. Ok, dat is nog niet zo bijzonder. Neen, het gaat er om wat er achter die 911 gebeurt. Halverwege ‘stopt’ de 911 koets en blijft het chassis over. Achter de voorstoelen ligt een V8, die ongetwijfeld episch gaat klinken.

Net als de moderne 911 RSR heeft deze 911 een middenmotor. De achterbanden zijn extreem breed en steken flink naar buiten. Het geheel wordt afgemaakt met een enorme, platte taartschep. Bijelkaar doet het nogal denken aan liefdeskind van een klassieke 911 en een jaren ’70 Formule 1-auto. Oil Stain Lab is van plan om deze auto af te bouwen. Over zo’n 6 tot 9 maanden moet het project af zijn. Of de auto straatlegaal is (lijkt ons sterk), weten we niet, maar je steelt in elk geval de show op de Porsche meetings.