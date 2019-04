Deze R8 is pas echt ‘exclusive’

En het ziet eruit alsof 'ie zo van de band is gerold.

Het is een trend die langzaam maar zeker een vaste waarde begint te worden: die van ‘interieur-tuning’. Auto’s modificeren doen we al sinds mensenheugenis. Het technische aspect wordt vaak onder handen genomen en ook visueel wordt een auto aangepast.

Vaak blijft het daar echter bij. Wellicht is het budget op of heeft men er geen interesse in. Gelukkig zijn er diverse bedrijven die zich bezighouden met het opwaarderen van interieurs. Denk aan bedrijven als Carlex en Vilner. Dat zijn bedrijven die vaak gebruik maken van heel aparte materialen in zeer bonte kleurstellingen.

Een uitzondering daarop is Neidfaktor. Ze gaan ongeveer net zo kordaat te werk, maar de stijl is heel anders. Carlex staat bekend om hun hele bonte interieurs, terwijl Vilner vaak inspiratie lijkt te halen uit de Texaanse Wehkamp gids uit 1880. Bij Neidfaktor is het resultaat aanzienlijk moderner en net even wat smaakvoller. Een goed voorbeeld is de Ford Mustang, een auto waarvan de ambiance van het interieur aanzienlijk omhoog werd getild.

Nu hebben ze zich beziggehouden met de Audi R8, een auto die vanuit de fabriek al is gezegend met een zeer fraai interieur. Het hoeft geen betoog dat Audi uitstekend een goed uitziend én aanvoelend interieur kan vervaardigen. In dit geval kreeg Neidfaktor de opdracht om een interieur te ontwerpen voor een Audi R8 met de meest gare wrap aller tijden.

Gelukkig hoeft de eigenaar er niet zelf naar te kijken, maar kan ‘ie erin zitten. Neidfaktor gaat behoorlijk rigoreus te werk. Het gehele interieur wordt eruit gehaald. Vervolgens wordt bijna elk onderdeel en paneel voorzien van een nieuwe lap leer of alcantara. De stiksels moeten zorgen voor een contrasterend effect. Mocht je ook interesse hebben om jouw Audi R8 van een bijzonder interieur te voorzien, houd dan wel wet geld achter de rug. Volgens Neidfaktor ben je zo 15.000 tot 17.000 euro kwijt. Dan moet je de R8 uiteraard zelf meenemen.