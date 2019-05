Elon Musk: “Tesla kan 10 maanden door op dit tempo”

Komt het einde langzaam in zicht?

Een Tesla zonder geldproblemen, we kennen het eigenlijk niet. Topman Elon Musk stak laatst nog voor enkele miljarden aan eigen geld in de elektrische autofabrikant, deze week laat hij de werknemers in een interne e-mail weten dat er rigoureuze financiële veranderingen in het leven zijn geroepen om het bedrijf in leven te houden.

In de e-mail, die door persbureau Reuters is onderschept, legt Musk uit dat er binnen Tesla chronisch anders met geld om moet worden gegaan. Als Tesla blijft spenderen op eenzelfde manier als in het eerste kwartaal van dit jaar, dan zal het binnen tien maanden gedaan kunnen zijn met het bedrijf. Tesla boekte recentelijk een verlies van 700 miljoen dollar en probeert hierom als een bezetene het ‘break even’-punt te bereiken, zodat in ieder geval de kosten worden gedekt.

In een poging de kosten te drukken, zullen Elon Musk en Tesla’s nieuwe CFO, Zach Kirkhorn, eigenhandig de uitgaven van het bedrijf overzien. Laatstgenoemde zal volgens de e-mail letterlijk zijn handtekening zetten onder iedere pagina met cijfers daarop, Musk zelf zal iedere tiende pagina controleren.

Vanaf dit moment zullen alle kosten “in iedere zin van het woord” door de beide mannen worden gecheckt. Musk verduidelijkt in zijn bericht dat het gaat om onderdelen, salaris, reiskosten, huur, etc. De CEO ziet in dat de ingreep “hardcore” is, maar erkent dat het bedrijf geen keuze heeft als het een financieel stabiele toekomst wil hebben.