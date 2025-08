Perridon krijgt zijn eigen one-off Bugatti

Daarmee bedoelen we natuurlijk dat Perridon door de neus zal moeten betalen voor een one-off Bugatti. Maar goed, heb je wel een one-off Bugatti…

Michel Perridon is een bekende naam in de Nederlandse autowereld. De man zag op tijd dat er veel geld te verdienen was met computers, sprong in het gat en werd steenrijk. Daarna gaf hij zijn geld onder andere uit aan Jos Verstappen, Robert Doornbos en Christijan Albers, die hij sponsorde in hun F1 avonturen. Tot zijn eigen spijt paste Perridon voor (vroege) sponsoring van Max Verstappen. Die eer ging daarmee naar Jumbo en Frits van Eerd. Zij zullen nog steeds blij zijn met alle publiciteit die dit hen opgeleverd heeft…of nou ja…

Enfin, in plaats van miljoenen neertellen om wat stickers op raceauto’s te krijgen, koos Michel ervoor een aardige collectie auto’s aan te leggen. Zoonlief Don overleefde bijvoorbeeld een crash in Michels Carrera GT. In die zin kan je beter iets hebben dat rijdt als een belachelijk dikke, gruwelijk snelle Volkswagen Golf. Lekker zwaar, veilig, peperduur en vierwielaangedreven. Bugatti is daarvoor de ideale keuze.

Perridon kocht er niet een, maar meerdere. En niet alleen het moderne spul, maar ook wat klassiekers. De Rotterdammert heeft duidelijk een echte fascinatie voor het merk. Hij kocht zelfs een Rimac Blender Nevera in een ‘gedurfde’ kleurstelling om Mate Rimac, baas van Bugatti, gunstig te stemmen. En dat werpt nu zijn vruchten af.

Wij verbaasden ons er namelijk al enigszins over dat Perridon nog geen Tourbillon heeft binnengetikt (mocht dat nog niet zo zijn). Maar nu blijkt dat er wat specialers in de pijplijn zat. Op Instagram maken zowel Bugatti als Perridon bekend dat onze landgenoot een heuse one-off in ontvangst zal nemen van Bugatti. Het model krijgt de mooie naam ‘Solitaire’ en is zo te zien, groenig. Verder weten we nog niet zoveel van de speciale Bug…

Vragen zijn bijvoorbeeld of de Bugatti de ‘oude’ W16 nog heeft. Voorheen communiceerde Bugatti dat de Mistral het laatste ‘beschikbare’ model was met deze bijzondere opper Volkswagen-motor in de familie VR6, W8, W12, W16. Het is dus even de vraag of ‘beschikbare’ hier het sleutelwoord is. Zo ja, zou Perridons Bug potentieel de laatste zijn met W16. Zo nee, is er een kans dat de auto de V16 uit de Tourbillon heeft.

Eind deze week wordt het doek definitief van de auto afgetrokken en weten we meer. Spann0nd. Daarna wel even hopen voor Perridon dat zijn collectie niet in beslag genomen en geveild wordt, natuurlijk.