Sterke trekauto voor paardentrailer – AB Advies

We nemen de opties met je door als je een sterke trekauto voor een paarden trailer zoekt.

Vaak hebben we bij een AB advies hier op de redactie al een idee wat het moet gaan worden. Niet alleen als er een zescilinder boxer achter de achteras moet liggen (en de no-go een Porsche is), maar op basis van een bepaald budget kun je al globaal een idee krijgen.

Sterke trekauto voor een paardentrailer (met 2 paarden)

Maar met de aanvraag van Dieter. Hij is namelijk op zoek naar een auto voor zijn vriendin. Zij heeft paarden en vervoert die ook. Tot voor kort deed ze dat met een 1-paardstrailer, maar ze gaat over naar een 2-paardstrailer. Daarvoor is een aanzienlijk sterkere auto nodig. En ze vroegen aan ons om eens te kijken wat er allemaal mogelijk is.

De auto moet minimaal 2.000 kilo kunnen trekken, maar het liefst meer natuurlijk. Voor de veiligheid (of in elk geval het gevoel van veiligheid) is 2.500 kg welkom. Voor een goede tractie is vierwielaandrijving een must. Oh, en tenslotte liever geen auto met meer dan 80.000 km.

De wensen en eisen voor een sterke trekauto kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: NVT Koop / lease: Koop Budget: € 25.000 Jaarkilometrage: 15.000 km Brandstofvoorkeur: Geen Reden aanschaf andere auto: Auto met grotere paardentrailer Gezinssamenstelling: NVT (we gokken op 2 paarden, red) Voorkeursmerken / modellen: Geen No-go merken / modellen: Geen

Disclaimer sterke trekauto:

We hebben alvast een disclaimer: probeer je zelf niet te veel blind te staren op en lage kilometerstand. In dit segment is dat lastig te vinden, de meeste auto’s worden gebruikt om mee te reizen of om te werken. De exemplaren die met weinig kilometers stonden, waren relatief gezien heel erg prijzig. De enige USP: de lage kilometerstand. En als je er zelf mee gaat rijden verdwijnt die meerwaarde. Dus het kan zeker lonen door de marge iets te vergroten.

Volkswagen Amarok 2.0 TDI 4Motion Aut. Highline

€ 24.995

2014

50.000 km

Wat is het?

De Volkswagen Amarok is van alle pick-ups die die je wil gebruiken om normaal mee te rijden. Ja, er zijn ook maar basale Amaroks voor het leger, maar over het algemeen zijn het behoorlijk luxe en fraai afgewerkte pick-ups. Je hebt niet echt het idee dat je te maken hebt met een bedrijfswagen.

Hoe rijdt het?

Op zich erg goed, maar je ontkomt er niet aan: deze Volkswagen heeft een ladderchassis en is weliswaar van het formaat Range Rover, de rijkwaliteiten zijn dat zeker niet. Als je gewoon normaal met het verkeer rijdt, is de motor voldoende krachtig en lijkt het comfort voldoende te zijn. Ga je er voor zitten, dan merk je dat die 2 liter niets over heeft. Latere uitvoeringen hebben de V6, maar die vallen buiten het budget, helaas. Of je moet concessies doen qua kilometers.

Kosten Volkswagen

Verbruik: 1 op 9,8

Brandstof: 252 p.m.

Gewicht: 1.876 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 162 p.m. (bestelauto particulier)

Verzekering: € 100 p.m.

Kosten per maand: € 514

Onderhoudsprognose

Over het algemeen zijn dit betrouwbare auto’s. Niet foutloos, maar wel betrouwbaar. De grootste problemen kun je krijgen met de handbak, dus zoek een versie met automaat (dan heb je ook minimaal 180 pk, ook wel lekker). En om heel eerlijk te zijn, zouden we liever een jongere zescilinder diesel doen met meer kilometers, dan een viercilinder met weinig kilometers.

Afschrijvingsprognose

Touaregs zakken door naar het absolute nulpunt, maar Amaroks niet. Logisch, die zijn een stukje moderner. Maar er is meer dan dat: de Amarok is een echt werkpaard en heeft een handige laadbak, de Touareg is echt een crossover wat dat betreft. De Amarok zal dus altijd wel iets van waarde vertegenwoordigen.

Jeep Grand Cherokee 3.6 Overland Summit (WK2)

€19.950

2011

80.000 km

Wat is het?

Misschien wel e grootste sprong die een auto gemaakt heeft van het ene (matige) model naar een hele goede. De Jeep Grand Cherokee van deze WK2- generatie is een topper. Met name het interieur is een extreem grote sprong ten opzichte van de oude Grand Cherokee.

Het model werd geïntroduceerd in 2010 en liep mee tot 2021, dus je rijdt niet in een enorm overjarig model rond. Sterker nog, daar de nieuwe (nog) niet hier leverbaar is, is het nog altijd de meest recente Grand Cherokee

Hoe rijdt het?

De WK2-generatie heeft onafhankelijke wielophanging rondom en dat doet de auto veel goed. Sterker nog, stiekem heeft de auto best veel onderdelen van de Mercedes-Benz M-Klasse (de W166-generatie welteverstaan).

De Jeep is vooral heel erg comfortabel. Qua motoren vonden we zowel een benzine als diesel. Om de vergelijking interessanter te maken, kiezen we ditmaal voor de benzine. Die is voldoende krachtig, maar stiekem wil je die diesel als je veel moet trekken.

Kosten Jeep

Verbruik: 1 op 7,85

Brandstof: € 357

Gewicht: 2.166 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 125 p.m.

Verzekering: € 60 p.m.

Kosten per maand: € 542

Onderhoudsprognose

Qua onderhoudskosten kun je je borst natmaken, maar dat geldt voor alle auto’s in dit overzicht, eigenlijk. Het is niet zo dat de Jeep aantoonbaar minder betrouwbaar is dan de rest, integendeel. Nadeel is wel dat er minder dealers en specialisten zijn.

Afschrijvingsprognose

Niet al te best. Jeep Grand Cherokees schrijven af als een malle. Gelukkig is het een merk dat altijd wel fans heeft, maar het is een kleinere markt. Aan de andere kant, we vonden een exemplaar dat al gewoon 5 mille onder je budget zit. En 10 mille krijg je er over een paar jaar altijd wel voor.

Opel Insignia Grand Sport 2.0T 4×4 (B)

€ 21.860 (Duitsland)

2017

70.000 km

Wat is het?

Een heuse Opel! Kijk, in principe is het helemaal niet nodig om met zo’n enorme 4×4 rond te gaan rijden om een kar te kunnen trekken. Wil je 2.500 kilogram of meer? Dan moet je wel een dikke SUV uitzoeken, maar er zijn een paar auto’s die meer dan 2 ton mogen trekken. Veel daarvan zijn premium Duits, maar wat dacht je van de Opel Insignia? Met vierwielaandrijving mag deze namelijk 2.200 kg trekken. Je moet trouwens waarschijnlijk wel eventjes importeren, want in Nederland is deze uitvoering bijna niet geleverd.

Hoe rijdt het?

Keurig. In dit geval rijdt het briljant, eigenlijk. Het is namelijk een moderne D-segment auto en dat rijdt beter dan een grote ‘echte’ SUV. Het gewicht is lager, het is stabieler en het is comfortabeler. De motor is meer dan potent, met 260 pk komt dit echt goed van zijn plek af. Sterker nog, je kan op de Autobahn best wel wat serieuze auto’s mee bijhouden (begrensd op 250 km/u!). Als je af en toe iets moet trekken, is het een geweldige optie.

Kosten Opel

Verbruik: 1 op 9,46

Brandstof: € 296

Gewicht: 1.549 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 77 p.m.

Verzekering: 90 p.m.

Kosten per maand: 463 p.m.

Onderhoudsprognose

Dit zijn nog jonge auto’s, dus de kans is klein dat je meteen groot onderhoud moet uitvoeringen. Sommige exemplaren staan bij een Duitse dealer en hebben occasion garantie die in geheel Europa geldig is. Een voordeel ten opzichte van de grote auto’s in dit overzicht is dat de kosten om het rijend te houden lager ligt. Denk aan onderdelen en dergelijke.

Afschrijvingsprognose

Grote Opels met bijzondere techniek aan boord is niet een investering om binnen een paar jaar op te cashen. Integendeel, kijk maar naar de vorige generatie Insignia OPC. Maar deze Insignia’s zijn aanzienlijk lichter en zuiniger. Daarbij zie je ze bijna niet meer. En dat trekgewicht is echt een USP van de Insignia waar we ze nooit over gehoord hebben gek genoeg. Desalnietemin schrijf je de helft wel af in 3-4 jaar tijd.

Yolo: Toyota Land Cruiser Van 2.8 D4-D (150)

€ 24.995

2012

195.000 km

Wat is het?

Als het enkel en alleeneen sterke trekauto zoekt, neem dan de beste Toyota Land Cruiser die je kan vinden. En ja, we zeggen wel Yolo, maar zoals wel vaker valt dat reuze mee. Als er één auto geschikt is voor het zware werk en heel erg betrouwbaar, dan is het de Toyota Land Cruiser wel. Voor 25 mille heb je een grijs kenteken uitvoering 2 ton op de klok. Dat lijkt veel voor een Land Cruiser, maar is het niet. Je ziet het overigens ook aan de prijzen, want er staan zat Land Cruisers met meer kilometers voor hetzelfde bedrag te koop.

Hoe rijdt het?

Ja, eigenlijk niet eens zo heel erg goed. Je mag het niet zeggen, maar een viercilinder diesel met bedrijfswagen-wortels en een ladderchassis is niet echt genieten. Maar het is typisch zo’n auto die je zwaar op zijn donder moet geven om ‘m te waarderen. Met de assen in de blubber, zware paardentrailer erachter en in de regen: zo’n Land Cruiser trekt het. Lage gearing is aanwezig, uiteraard. En offroad kom je echt een heel eind met deze Toyota. Ga er alleen niet elke dag 400 km mee rijden voor je lol. Dan zijn er betere opties, maar zoek je een hele sterke trekauto, dan is dit simpelweg de beste optie.

Kosten Toyota

Verbruik: 1 op 9,19

Brandstof: € 269

Gewicht: 2.080 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 182 (bestelauto particulier

Verzekering: € 95 p.m.

Kosten per maand: € 546

Onderhoudsprognose

Niets. Het is een Toyota. Zonder gekheid, deze auto’s hebben een zeer goed imago en dat is volledig terecht. Wat men nog weleens vergeet is dat het ondrhouden van een 2.000 kg zware offroader erg duur is. Daar komt nog eens bij dat onderdelen soms echt verrassend prijzig kunnen zijn. Het voordeel is wel dat er weinig onderhoudskosten zijn.

Afschrijvingsprognose

Niet zo heel erg veel. Zeker niet als je weinig rijdt. Als je ‘m scherp bij een particulier kan inkopen, ben je spekkoper en kun je bijna afschrijvingsvrij rondrijden.

Conclusie sterke trekauto voor paardentrailer:

Kilometerstand zegt bij lange na niet alles en met 80.000 km maximaal is het erg lastig om iets te vinden dat aan de eisen voldoet. Dat gezegd hebbende, er is natuurlijk wel wat te vinden. Alles valt of staat met hoe vaak je met die paarden rijdt. Onze aanrader: die Jeep Grand Cherokee en dan met de 3.0 CRD diesel. Geweldige reisauto’s én geweldig om niet te trekken.

