Zoon Ferdinand Piëch komt met eigen sportauto

Het zit in het bloed.

In de autowereld is de familie Piëch een naam die bij menig mens een belletje zal doen rinkelen. Met name Ferdinand heeft door de jaren heen flink huisgehouden in de branche, met alle gevolgen van dien. De drang om met auto’s bezig te zijn is overduidelijk nog niet uit de genen verdwenen, want ook zoon Anton is inmiddels begonnen aan zijn eigen project.

Samen met ondernemer Rea Stark Rajcic heeft Anton Piëch enkele jaren geleden Piëch Automotive AG opgezet. Het tweetal besloot in 2017 een nieuwe sportauto op de markt te willen brengen. De nog naamloze auto moet van buiten een nostalgisch ontwerp krijgen, maar onderhuids juist innovatieve techniek hebben. Uiteraard betekent dit dat de sportauto een elektrische aandrijflijn zal krijgen.

Hoewel het nieuwe bedrijf nog geen concrete beelden van zijn auto heeft laten zien, brengt het ondernemersduo vandaag een aantal schetsen en een klein gedeelte van de auto naar buiten. Dit in het licht van de Geneva International Auto Show, die aan het begin van volgende maand van start zal gaan. Op het Autosalon zal Piëch Automotive zijn eerste sportauto officieel onthullen. We zijn benieuwd naar het resultaat.