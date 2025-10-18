Oude bekende moet Porsche weer uit het slop helpen

De CEO van Porsche mag per 1 januari zijn biezen pakken.

Porsche was tot voor kort een kerngezond bedrijf. Zo’n beetje alles wat ze aanraakten veranderde in goud. Helaas verslikte Porsche zich in de EV-transitie. Deze plannen zijn deels weer ingetrokken, wat een hoop geld heeft gekost. Tegelijkertijd neemt de vraag in China flink af. Alle perikelen zorgden ervoor dat de beurswaarde van Porsche is gekelderd in het afgelopen jaar.

Om de boel weer op de rails te krijgen heeft Porsche een bekende voetbaltactiek toegepast: de trainer – of in dit geval de CEO – de laan uitsturen. De rol van Oliver Blume wordt per 1 januari overgenomen door Michael Leiters.

Leiters is geen onbekende naam in de autowereld. De Duitser was van 2022 tot april 2025 de CEO van McLaren. Daarvoor was hij 8 jaar lang CTO bij Ferrari en daarvoor heeft hij al 13 jaar bij Porsche gewerkt in verschillende functies. Leiters heeft dus de ruime ervaring in de hogere regionen van de autoindustrie.

En Oliver Blume? Die hoeft zich ook niet te vervelen. Hij was namelijk niet alleen CEO van Porsche, maar ook van de Volkswagen Group. Die rol blijft hij vervullen. Overigens was er al langer kritiek op het feit dat Blume twee petten op had. Het lijkt ons een verstandige keuze dat Porsche nu een CEO heeft die zijn volledige aandacht op het merk kan richten.

Voor Michael Leiters wacht nu de uitdagende taak om Porsche verder te navigeren naar een (deels) elektrische toekomst. Een aantal moeilijke beslissingen is al gemaakt onder Blume, dat scheelt.