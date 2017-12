In NL aangeboden Renault 5 Turbo 2 kost 84.500 euro

Ook deze klassieke Fransoos gaat tegenwoordig weg voor de hoofdprijs.

Oude, snelle wagens waarvan er enkele duizenden (of minder) zijn gemaakt. Ze zijn vandaag de dag serieuze pegels waard. Best jammer, want er zal niet veel meer mee gereden worden. Meer kilometers betekent immers een waardevermindering. Als er één auto uitnodigt tot rijden is het de Renault 5 Turbo 2 wel. Als Lamborghini een hatchback zou bouwen in de jaren tachtig, dan kwam ‘ie er vermoedelijk zo uit te zien.

Deze 5 Turbo 2 heeft 160 pk. Vandaag de dag wellicht geen indrukwekkend getal, maar weet dat deze auto een gewicht onder de 1.000 kg heeft. Een sprint naar de honderd kan dan ook 6,9 seconden worden gedaan. De top ligt op 201 km/u.

Het te koop aangeboden exemplaar werd oorspronkelijk geleverd in thuisland Frankrijk. De tweede eigenaar was ook een Fransman en de derde eigenaar kwam uit Spanje. Vervolgens is de auto naar Nederland geïmporteerd en wacht nu bij Prins Classics op een nieuw baasje.

De Renault is bruin van kleur en komt uit 1984. Ondanks een stand van 142.800 kilometer hoopt men 84.500 euro te vangen voor de klassieker.

UPDATE: de prijzen schijnen wat te verschillen. Op Autotrack staat ie voor 84,5k, maar direct via Prins wordt er 79,5k gevraagd.