Ja, het is echt zo: autodelen steeds populairder

Er is een recordstijging waar te nemen in autodelen. Nog nooit zijn er zoveel deelauto’s gebruikt als in 2022.

Never nooit niet dat ik mijn auto ga delen. En dat terwijl ik een Lynk en Co heb waar dit juist heel makkelijk mee te doen is. Maar ik begin er niet aan. De auto is mijn stukje vrijheid. Mijn bubbel waar ik mij in kan vervoeren en waar ik mijn zooi in heb liggen. De gedachte dat iemand aan mijn stuur zit, daar gruwel ik nu al van. Maar, voor veel mensen die niet dagelijks een auto nodig hebben is het concept deelauto’s in algemene zin een goed alternatief.

Autodelen steeds populairder

Dit blijkt uit gegevens van MyWheels. Zij hebben sinds zij gefuseerd zijn met Amber 2.900 auto’s rondrijden. Het bedrijf ziet een stijging van het gebruik van deelauto’s. Sterker nog, er is een verdubbeling te zien in 2022. Het totaal aantal klanten is gestegen naar 350.000. Dat is een stijging van net geen zestig procent. Dat is niet niks.

De populariteit komt vooral naar voren in de groep gebruikers in de leeftijd van 25-40 jaar. Hiernaast zag het bedrijf dat door onder andere stakingen bij de Nederlandse Spoorwegen het gebruik toenam. Deelauto’s worden zoals we weten voornamelijk gebruikt in de Randstad. Daar zijn de auto’s makkelijker voor handen. Amsterdam spant de kroon, waar 270 deelauto’s per 100.000 inwoners 24/7 beschikbaar zijn.

Besparing

Ik zelf vind deelauto’s een heel goed concept. In mijn stad is er een tekort aan parkeerplaatsen en een deelauto neemt minder ruimte in beslag. Zodoende kan ik weer parkeren. MyWheels heeft uitgerekend dat één deelauto elf auto’s in privébezit bespaart. Dit resulteert weer in een besparing van 350.900 m2 aan ruimte, dit zijn bijna 32.000 parkeerplaatsen.

Natuurlijk is het ook goed voor het milieu. Het kennisplatform CROW zegt dat autodelers 20% minder kilometers maken. Naar mijn idee komt dit doordat een deelauto niet zo gemakkelijk beschikbaar is (je moet erheen lopen, je app openen, betalen enzovoorts), dus dan pak je hem minder snel. Tevens zijn veel deelauto’s elektrisch, wat weer bijdraagt aan CO2-vermindering.

De vraag blijft: is een deelauto echt een alternatief voor een eigen auto? Zou jij het wagen om je auto te verkopen en te gaan ‘delen’? Laat het ons weten in de comments.