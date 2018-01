Overdonder elke camping met Schumacher’s F1-motorhome

Blaas iedereen omver met je Ferrari shine.

Het is niet iedere dag dat je een juweel uit de autosport tegen het lijf loopt; de bolides blijven immers veelal op of rond het circuit hangen, alvorens ze weer terug de garage of trailer in verdwijnen. Gelukkig zijn er genoeg manieren om alsnog een proefje te krijgen van de rijke historie der autosport, vooral als je bereid bent om te gaan kamperen. Want je weet: ook Ferrari rijders kamperen graag.

Er komen de laatste tijd namelijk flink wat motorhomes op de markt, die ooit deel uitmaakten van het circus der Formule 1. Het meest recente voorbeeld van deze trend is mogelijk ook de meest treffende van het stel, omdat deze tussen 2001 en 2005 diende als motorhome voor Michael Schumacher en Rubens Barichello. Het team van Ferrari schafte deze Iveco tourbus destijds voor hen aan, zodat ze tussen de sessies door een beetje tot rust konden komen.

De Iveco diende echter niet alleen als kuuroord. Ferrari had hem juist zo laten ontwerpen dat er twee verschillende ‘appartementen’ waren voor de coureurs, met genoeg plaats voor een toegewijde ruimte waar strategische overleggen gehouden konden worden. Het bijna 12 meter lange gevaarte wordt aangedreven door een 380 pk sterke krachtbron. Schakelen gebeurt via een achttraps automaat van ZF. De Iveco staat daarnaast op speciale luchtveren.

De motorhome lijkt van binnen inmiddels geenszins meer op het origineel waar Schumi & Barri ooit in vertoefden. De tweede eigenaar liet het interieur volledig herinrichten, totdat het in zijn ogen het ultieme luxe motorhome was. Dit verklaart dan ook het ‘chique’ interieur, compleet met ruime badkamer en een Bose theatersysteem. Of hij zijn missie heeft volbracht, mag je in de reacties laten weten.

De derde eigenaar heeft er verder weinig tot niets aan veranderd, maar heeft er wel voor gezorgd dat hij zijn goede staat behield. Al met al werd er slechts 90.000 kilometer mee gereden. Veilinghuis Bonhams verwacht er tenminste 125.000 euro voor te vangen.