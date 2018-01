Betaal 2,9 miljoen voor huis van Nederlandse autoliefhebber

Vergeet het huis, zie die garage!

Fundablog is terug, en sterker dan ooit. Althans, daar ben ik van overtuigd na het zien van het optrekje dat we hier voor ons hebben. We hebben in onze tijd genoeg fraaie advertenties besproken, maar wat mij betreft spant deze de kroon. Niet alleen is het huis ontzettend netjes ingericht, maar de garage staat ook nog eens tjokvol met allerlei zalig snoepgoed.

Voordat we daarin duiken, krijg je de belangrijkste feiten over het huis voor de kiezen. Het landhuis bevindt zich in Beekbergen, onder Apeldoorn, en ligt op een terrein van 4.389 m² groot. De woonoppervlakte valt met 375 m² ook niet tegen. Sterker nog, met zeven kamers, waaronder vier om te slapen, is er meer dan genoeg ruimte. Het huis, dat uit 2014 stamt, heeft daarnaast een centrale stofzuiger (vet handig), een binnenzwembad, Finse Sauna en een Turks stoombad. Het ware feest bevindt zich echter onder het huis.

Het souterrain is 450 m² groot en heeft niet alleen ruimte voor een vloot auto’s, maar ook een werkplaats met een brug. De huidige eigenaar maakt er daarom ook absoluut geen geheim van dat hij een uit de hand gelopen hobby heeft. Van wat we uit de foto’s kunnen opmaken bestaat het wagenpark van de beste man uit tenminste negen auto’s, waarvan er slechts één niet tot de verbeelding spreekt. Ik heb het over de MINI, die de fotograaf zelf ook zo ver mogelijk achterin zijn afbeeldingen heeft verstopt.

De rest van zijn wagenpark is immens gaaf, maar bovenal divers. Van ware klassiekers en zelfs een Vespa, tot alledaagse sportwagens en fraaie youngtimers. Zo heeft de man een schitterende Fiat 500 met daarnaast een minstens zo mooie Volkswagen T1. Verder is ook het Verenigd Koninkrijk goed vertegenwoordigd, dankzij de aanwezigheid van een Jaguar MkII 3.8 en een dakloze Bentley Continental uit de jaren ’80. De man heeft het daarnaast ook wel op de wat jongere Duitse sportauto’s, getuige de BMW Z8 en een Porsche 911 Carrera S cabriolet. Één ding is zeker, het ontbreekt de man niet aan speelgoed.

Dit alles komt natuurlijk wel tegen een prijs. De verkoper vraagt er 2.900.000 euro voor. Vergeet dan niet je eigen bolides mee te verhuizen.

Met dank aan iedereen voor de tips!

UPDATE: uit een reactie van @petpatphotography blijkt dat de eigenaar het huis verkoopt in verband met het overlijden van zijn vrouw. Onze gedachten gaan uit naar de familie.