“Overdreven penalty’s te wijten aan zeurende coureurs”

Vettel is enigszins hypocriet, maar heeft wel een punt.

Een typisch gevalletje oorzaak en gevolg, daar heeft Sebastian Vettel mee te maken. Het lijkt erop dat de viervoudig wereldkampioen, die bij velen beter bekendstaat als een bloedirritante zeurkous, zichzelf enigszins in de penarie heeft gewerkt. De Duitser wijt de eindeloze en verwarrende penalty’s namelijk aan de coureurs zelf, maar vergeet daarbij te vermelden dat juist hijzelf regelmatig aan de raceleiding vraagt om straffen uit te delen.

Sebastian Vettel werd dit weekend met zijn neus op de feiten gedrukt, nadat hij Carlos Sainz in het tweede gedeelte van de kwalificatie per ongeluk in de weg zat. Hoewel het niet zijn eigen fout was–zijn engineer had hem niet op de hoogte gebracht dat er een coureur achter hem bezig was met een vliegende ronde–oordeelde de stewards dat de Duitser fout zat. Zodoende zag Vettel zijn startpositie veranderen van een P3 in een P6.

Nu Vettel even de tijd heeft gehad erover na te denken, vindt hij dat de stewards teveel worden beïnvloed door het gemekker van de coureurs. Omdat ieder ‘incident’ direct via de radio wordt doorgespeeld naar de wedstrijdleiding, hebben stewards ongelooflijk veel materiaal om door te spitten, laat staan een duidelijk, consistent penaltysysteem op te stellen. Daarbij helpt het zeker niet mee dat de stewards ook nog eens gerouleerd worden.

Vettel voorziet dan ook een voor de hand liggende oplossing: laat de coureurs het simpelweg uitvechten op de baan.

“I wasn’t told, I tried to look out for him, I don’t want to drag on about it, but… The rule book’s now so fricking big. I think it’s a result of all the drivers, all of us, I think we’ve more or less all been there, whining and complaining, ‘oh he’s done this, he’s done that’. In the end you should let us sort it out on track, that’s my belief.”